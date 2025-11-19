Il Torino si è ritrovato, l'ex team manager Ferri: "Non poteva essere scarso"

L'ex difensore del Torino e poi team manager granata, Giacomo Ferri, ha rilasciato una intervista a La Gazzetta dello Sport per parlare della squadra di Marco Baroni.

Secondo Ferri, ora il Toro ha certamente trovato una quadra pur arrivando da un periodo non favorevole: "I reparti non viaggiavano nel modo giusto, erano troppo lunghi e automaticamente la difesa pagava. Baroni è stato bravo a sistemarla", spiega. Per poi far notare: "Questa squadra non poteva essere scarsa. Arrivava da Roma, dove aveva vinto contro la prima in classifica. Contro la Lazio si era fatta male da sola, così come contro l’Atalanta", aggiunge il dirigente. La chiave è stata l'equilibrio ritrovato, poi sono iniziati ad arrivare i punti.

Parlando di singoli poi, Ferri spiega che a comandare lì dietro sia soprattutto Maripan, "si vede che è lui a dare i riferimenti", dice di lui. Poi su Saul Coco: "Ha acquisito un po’ più di pratica. L’anno scorso faceva alcuni errori di ingenuità, non era ancora così esperto. Lì dietro basta che sbagli un attimo e se ne accorgono tutti, perché puoi causare un gol. Nella fase difensiva è migliorato tantissimo", assicura. I granata sono ora attesi da un'altra prova di maturità, dopo il derby pareggiato contro la Juventus: lunedì sera arriva il Como di Fabregas.