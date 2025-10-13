Juventus sempre più "Comollicentrica". E il club vuole tornare a vincere entro 2 anni

Damien Comolli è sempre più centrale in casa Juventus. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il dirigente assumerà ben presto anche il ruolo di amministratore delegato dei bianconeri, visto che Maurizio Scanavino è in uscita. Il 7 novembre ci sarà la prossima Assemblea degli azionisti e il francese raccoglierà il testimone più pesante e diventerà così l'uomo delle decisioni. Giorgio Chiellini invece sarà più centrale nell'EFC, ex ECA, ed è il favorito per occupare in Lega Serie A il posto vacante come consigliere federale. Presto si aggiungerà come direttore sportivo pure la figura di Marco Ottolini.

Il tempo che si sono dati per tornare a vincere in società è di 2 anni, dopodiché verranno tirate le somme. Un club come la Juventus non può permettersi di rimanere senza trofei troppo a lungo, lo dice la storia. In Europa, ma soprattutto in Italia, la Vecchia Signora ha la necessità di primeggiare, ma soprattutto di lottare per farlo, cosa che è mancata negli ultimi anni.

La Coppa Italia conquistata da Allegri nel 2023-2024 non può più bastare, serve qualcos'altro per riaffermarsi. Il primo a saperlo è Jhon Elkann, che vuole invertire questa tendenza il prima possibile e non farà mancare il suo aiuto, economico e non.