Juventus, sale a 7 la striscia di partite senza vittorie. Ultima gioia oltre un mese fa
Due sconfitte consecutive per la Juventus, col Real Madrid che arriva dopo Como. La striscia senza vittorie si allunga a 7 partite. In precedenza i bianconeri avevano pareggiato con Juventus, Villarreal, Atalanta, Verona e Borussia Dortmund. Per risalire all'ultima vittoria dobbiamo andare al 13 settembre, col 4-3 contro l'Inter all'Allianz Stadium grazie alla rete decisiva di Adzic al 91'.
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto
Sei pareggi in dieci partite: questa Dea brilla per equilibrio, ma pecca terribilmente in incisività
