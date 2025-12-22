Mantova, Falletti: "Lo spogliatoio è preoccupato, ma abbiamo tutto per tirarci fuori"

Cesar Falletti, trequartista del Mantova, commenta così il ko subito con l'Empoli. Queste le sue parole riportate da PianetaSerieB.it: "Dobbiamo andare avanti con quello che abbiamo visto dopo pochi giorni che abbiamo questo allenatore nuovo, era difficile stravolgere tutto, però secondo me abbiamo fatto una grande partita e riusciremo a tirarci fuori da questo".

Falletti analizza così il match con i toscani: "Ci è mancato il gol. Noi abbiamo creato tanto, ma dobbiamo fare gol. Dobbiamo essere un pochino più consapevoli del momento se non la puoi vincere o magari di non perdere perché anche il punto in Serie B muove tanto la classifica, la sposta è sempre qualcosa quindi dobbiamo essere consapevoli di questo, andare a lavorare. Non c’è da parlare tanto, solo da fare il risultato e basta".

Infine una riflessione anche sull'umore dello spogliatoio: "Sicuramente si vive male, perché quando giochi nessuno vuole perdere. E poi quando fai le prestazioni, perché le prestazioni ci sono sempre state. A Cesena è stata una prestazione, secondo me, buonissima da perdere, però poi succedono queste cose. Lo spogliatoio è un po’ preoccupato, dobbiamo tirare fuori da questa situazione e abbiamo tutto per tirarci fuori. Quindi dobbiamo lavorare e guardare avanti, per fare i punti".