Südtirol, pochi gol nel girone d'andata. Serve una punta, obiettivo Pedro Mendes
In vista del mercato di gennaio, il Südtirol è chiamato a intervenire sul reparto offensivo. I numeri parlano chiaro: con appena 16 gol realizzati, quello altoatesino è uno degli attacchi meno prolifici della Serie B e la necessità di inserire un rinforzo davanti è diventata una priorità.
Secondo quanto raccolto da TMW tra le idee valutate nelle ultime settimane prende quota quella che porta a Pedro Mendes del Modena. L’attaccante gialloblù è un profilo che piace anche allo Spezia, segno di un interesse condiviso che potrebbe accendere il mercato.
Un’eventuale uscita di Mendes avrebbe riflessi anche in casa Modena, dove la sua partenza potrebbe agevolare l’ingresso di un altro attaccante nel corso della sessione invernale, andando così a ridisegnare il reparto offensivo dei Canarini.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.