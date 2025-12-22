Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Sampdoria, ufficializzato Samuel Cardenas: chi è il nuovo head of scouting blucerchiato

Andrea Piras
Oggi alle 12:49Serie B
La Sampdoria ufficializza il suo nuovo head of scouting. Nella mattinata di oggi il club blucerchiato ha ufficializzato Samuel Cardenas. "Dotato di un profilo professionale di respiro globale e di una consolidata esperienza nel settore - si legge sul sito ufficiale - Cardenas avrà il compito di ristrutturare, coordinare e potenziare l’area scouting del club, in linea con la visione strategica e i valori sportivi della Sampdoria. La società augura a Cardenas buon lavoro e le migliori soddisfazioni professionali in questo nuovo percorso in blucerchiato".

In team con Mancini
Cardenas approda all’ombra della Lanterna dopo una selezione interna promossa dal CEO dell’area sport Jesper Fredberg ma la sua figura è stata condivisa anche con Andrea Mancini. Ed è proprio con quest’ultimo che il nuovo head of scouting lavorerà più a contatto in quanto il mercato sarà condotto proprio dallo stesso direttore sportivo blucerchiato.

La sua carriera
Dopo aver ricoperto il ruolo di osservatore per l’Academy del Southampton e per lo Schalke 04, ha allenato per tre anni nelle giovanili del Stuttgart Kickers, club di cui è diventato direttore dello scouting giovanile dopo una parentesi all’Honved. Poi il passaggio, come osservatore prima e come direttore area scouting poi, al Gent, club da sempre molto attivo nell’andare a cercare giovani talenti, fino all’esperienza da direttore sportivo al Rakow.

