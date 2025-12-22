Intemperanze tifosi, Fiorentina se la 'cava' con 10mila euro di multa dal Giudice Sportivo

Sono state pubblicate le decisioni del Giudice Sportivo inerenti la 16^ giornata di Serie A, e oltre alle squalifiche previste per i tesserati, sia i calciatori che i membri degli staff tecnici, c'è spazio anche per qualche ammenda pecuniaria riservata dall'organismo giudicante nei confronti di alcune società.

In particolare c'era attesa per le decisioni del Giudice Sportivo relative al comportamento tenuto ieri dai tifosi della Fiorentina. I quali, dopo aver lasciato vuota la Curva Fiesole per i primi 20 minuti della partita contro l'Udinese - poi vinta agilmente per 5-1 - sono entrati ai loro posti, rendendosi però protagonisti di un fitto lancio di fumogeni e petardi, oltre all'esposizione di uno striscione molto critico nei confronti della società e a tanti cori di contestazione. Tanto che per qualche istante la gara è stata sospesa, anche se poi immediatamente è ripresa.

Alla fine la Fiorentina 'se la caverà' con 10mila euro di multa da dover pagare. Si legge nel comunicato del Giudice Sportivo: "Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, al 23° del primo tempo, lanciato alcuni petardi e fumogeni nel recinto di giuoco uno dei quali raggiungeva la rete di una porta danneggiandola, costringendo l'Arbitro ad interrompere la gara per più di un minuto; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".