Avellino, sondato Dellavalle per la difesa: muro del Modena, il centrale non parte a gennaio
Il Modena ha preso una posizione netta sul futuro di Alessandro Dellavalle. Nelle ultime ore, infatti, il Avellino ha sondato il terreno per il difensore di proprietà del Torino, attualmente in prestito ai Canarini.
Il tentativo del club campano non ha però prodotto spiragli. La risposta del Modena è stata chiara: nessuna apertura alla cessione del classe 2004, considerato un elemento centrale nel sistema di gioco impostato da Andrea Sottil.
Secondo quanto spiegato da Sky, la dirigenza dei canarini non ha alcuna intenzione di privarsi di una pedina ritenuta essenziale, soprattutto in vista di una seconda parte di stagione in cui l’obiettivo è dare continuità al percorso intrapreso.
