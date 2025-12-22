Sampdoria, adesso servono i tre punti: c'è la Reggiana per chiudere il 2025 con speranza

La Sampdoria ha bisogno di punti. Il pareggio di Padova, pur dopo un'ora di gioco molto positiva, ha lasciato molto amaro in bocca nei tifosi con una classifica che, per il momento, è sempre deficitaria anche se corta. La salvezza diretta dista solamente due punti e il pareggio di ieri fra Entella e Sudtirol, oltre alla sconfitta del Mantova ha cambiato di poco le cose in coda alla graduatoria. Adesso però occorre portare a casa l'intera posta in palio e la sfida di sabato prossimo alle 15 a Marassi contro la Reggiana diventa molto importante.

Nove punti in nove gare

Passi avanti con l’arrivo di Angelo Gregucci e Lillo Foti se ne sono visti va sottolineato. Dalla nona giornata di campionato l’andamento della squadra blucerchiata è in linea con l’obiettivo della salvezza. Sono nove i punti raccolti in altrettante gare con la squadra ligure che sarebbe al 13° posto in classifica. Che sarebbero potuti essere di più se andiamo a vedere come sono arrivati alcuni pareggi (Empoli e Padova, dove Gregucci stava effettuando un doppio cambio, su tutti) che hanno lasciato molto rammarico.

Stato di forma e prestazioni in crescita

Certo, non mancati i passi falsi con Mantova e Spezia dove la squadra si è fatta male da sola, ma le prestazioni sono state in crescita così come la forma fisica. La dimostrazione è che, dopo la sosta, Coda e compagni hanno portato a casa sette punti, dietro alle prime cinque della classe, Padova, Empoli e Catanzaro.