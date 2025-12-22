Giudice Sportivo 16^ giornata Serie A, cinque giocatori squalificati per il prossimo turno

Terminate le partite della 16^ giornata di Serie A previste per il fine settimana (con quelle che vedevano coinvolte le squadre impegnate in Supercoppa che invece saranno recuperate) ecco che arrivano anche le decisioni in merito del Giudice Sportivo.

Sono cinque i calciatori squalificati per il prossimo turno di Serie A dal Giudice Sportivo. Tre per aver rimediato un cartellino rosso diretto e sono il difensore Federico Ceccherini della Cremonese e i due portieri Nicola Leali (Genoa) e Maduka Okoye (Udinese). Squalifica di una giornata anche per due calciatori che erano diffidati e sono stati ammoniti, i quali saranno fermati per somma di gialli: nello specifico Matteo Guendouzi, centrocampista della Lazio, e Luca Ranieri della Fiorentina, che ieri ha 'perso' la fascia di capitano dei viola in favore di De Gea. Ammenda di 2000 euro a carico di Morten Thorsby del Genoa, reo di essere stato ammonito per simulazione.

Ci sono anche squalifiche per due membri dello staff tecnico, entrambi del Genoa. Squalificati due collaboratori di De Rossi: una giornata sia a Alessio Scarpi, cacciato dalla panchina ieri sera con l'Atalanta e autore di espressioni irrispettose verso l'arbitro, ma anche per Pietro Cistaro, che invece ha rivolto critiche al direttore di gara solo a partita conclusa.

Sanzionate economicamente anche alcune società. Si legge nel bollettino:

- Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, al 23° del primo tempo, lanciato alcuni petardi e fumogeni nel recinto di giuoco uno dei quali raggiungeva la rete di una porta danneggiandola, costringendo l'Arbitro ad interrompere la gara per più di un minuto; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

- Ammenda di € 5000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, al 50° del secondo tempo, lanciato due bottigliette di plastica, un accendino ed una moneta sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

- Ammenda di € 3000,00: alla Soc. CREMONESE a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa due minuti l'inizio del primo tempo

- Ammenda di € 2000,00: alla Soc. SASSUOLO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa un minuto l'inizio del secondo tempo