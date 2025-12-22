Montezemolo: "Più facile lo Scudetto al Bologna che il Mondiale alla Ferrari"

"Certo che credo che il mio Bologna possa battere il Napoli in Arabia! Sogno un’altra notte magica, come quella che a primavera ci ha donato la Coppa Italia…". Luca Cordero di Montezemolo, al Resto del Carlino parla della Supercoppa Italiana e del successo contro l'Inter: "Dopo il rigore di Immobile sono esploso, ci sono emozioni che ti restano dentro». L’ultimo leader della Ferrari che vinceva ha una passione speciale per un club di cui è stato anche vicepresidente ai tempi di Gazzoni.

"Fu un bel periodo – sospira l’avvocato –. Gazzoni non solo regalò Baggio alla città, fece anche altre splendide cose. Visto che adesso ci aspetta il Napoli, mi viene in mente che Lele Oriali era un suo dirigente, fu lui a scoprire Paramatti. Per me era un onore collaborare con Gazzoni. Saputo? Ha già alzato un trofeo, ha riportato il Bologna in Champions, stiamo disputando l’Europa League. È un ciclo d’oro".

Interpellato su chi tra il Bologna e la Ferrari taglierà per primo il traguardo del massimo alloro (rispettivamente lo Scudetto e il Mondiale di Formula 1), l'avvocato Montezemolo ha risposto con una battuta pungente. Ha infatti affermato che, considerata l'attuale situazione a Maranello, è più probabile che sia il club rossoblù a trionfare per primo.