Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW Radio

De Paola: “Spalletti maestro di campo e di comunicazione. La strada è tracciata”

De Paola: “Spalletti maestro di campo e di comunicazione. La strada è tracciata”TUTTO mercato WEB
ieri alle 12:00Serie A
TMWRadio Redazione
Editoriale
Ascolta il podcast
TMW Radio / Editoriale
00:00
/
00:00

Di seguito riportiamo le parole del direttore Paolo De Paola, intervenuto a Tmw Radio nel settimanale appuntamento con l'Editoriale.

Spalletti ha trovato la chiave di volta della Juventus?
"Spalletti ha dimostrato di essere un maestro, non solo sul campo, non solo nello spogliatoio, ma anche nella comunicazione. È l'unico a livello altissimo a spiegare il calcio per come è. In conferenza stampa ha chiarito come la squadra non fosse ancora ad un certo livello, di come qualcuno non fosse in forma o addirittura di come lui stesso si annoi a vedere una squadra in difesa. Questo è un modo per appagare anche i tifosi, dato che anche questi ultimi negli ultimi anni hanno provato gli stessi sentimenti. Una squadra che si limita a difendersi nel calcio moderno non può andare troppo avanti. Il dribbling, l'uomo contro uomo e le soluzioni offensive sono necessarie. Spalletti ha spiegato questo con calma e semplicità, appagando la curiosità di milioni di appassionati. In passato anche dei pilastri come Chiellini purtroppo non hanno permesso un certo di cambiamento in campo, preferendo un atteggiamento troppo conservativo".

La Juventus ora quanto può sognare in grande?
"Guardando la classifica viene da pensare che c'è ancora tutto un girone davanti e che l'obiettivo del quarto posto è ad un solo punto. Probabilmente ci sarà ancora qualche alto e basso, ma l'autostrada è tracciata e su questo percorso si possono raccogliere grandi soddisfazioni. Ci sono ottime prospettive per fare bene sia in Europa che in campionato".

La Roma invece cade ancora in uno scontro diretto. Cosa manca ai giallorossi?
"Alla vigilia pensavo che sarebbe stata una partita più importnate per la Juventus, perché qualora i giallorossi avessero perso sarebbero rimasti ancora in zona Champions. La Roma non esce sminuita psicologicamente, dato che anche qui c'è una strada tracciata da un grande allenatore. Gasperini ovviamente ha l'handicap riguardante l'attacco, ma l'impianto di qualità di gioco è eccezionale".

Stasera si gioca la finale di Supercoppa. Cosa ti aspetti?
"Innanzitutto questa è la finale giusta, tra chi ha vinto il campionato e chi la Coppa Italia. Mi chiedo perché non si possa tornare a fare una finale unica e giocarla ad inizio stagione di fronte ad un pubblico vero. Detto ciò sarà una partita tra allenatori moderni".

Le milanesi invece se ne tornano a casa, chi ti ha deluso maggiormente?
"Parto dal Milan, dove ogni volta in cui si perde è colpa del mercato, mentre quando si vince è merito di Allegri. Quest'anno il tecnico livornese si deve riscattare, anche se certi nervosismi non mi convincono molto. I rossoneri ad ogni modo sono stati costruiti benissimo, peraltro secondo le indicazioni dello stesso Allegri, il quale ha chiesto espressamente una rosa ridotta. Inoltre gli è stata data anche una difesa in grado di giocare a quattro, ma finora la scelta è stata quella di rimanere solo con il 3-5-2. Come dicevo prima non si può pensare di fermarsi dopo essere andati in vantaggio. Per l'Inter invece non vedo una situazione così drammatica. Vedo piu che altro delle difficoltà psicologiche, dovute da un allenatore che sta cambiando alcuni dettami che forse non stanno venendo recepiti da alcuni giocatori".

La Fiorentina è ancora in tempo per salvarsi?
"Assolutamente sì, la salvezza è a cinque punti. La Fiorentina con due o tre vittorie potrà uscire da quella zona e la squadra ha tutto per potercela fare".

Articoli correlati
Juventus, McKennie: "Spalletti mi piace tantissimo. Ecco cosa ci chiede in allenamento"... Juventus, McKennie: "Spalletti mi piace tantissimo. Ecco cosa ci chiede in allenamento"
Juventus, la risalita di Spalletti: media punti da Champions. E ora il calendario... Juventus, la risalita di Spalletti: media punti da Champions. E ora il calendario sorride
Svolta Spalletti alla Juventus: ecco il dato che incorona il suo lavoro Svolta Spalletti alla Juventus: ecco il dato che incorona il suo lavoro
Altre notizie Serie A
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 22 dicembre Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 22 dicembre
Lucchesi: "Paratici il meglio sul mercato in questo momento. Ma la Fiorentina non... Lucchesi: "Paratici il meglio sul mercato in questo momento. Ma la Fiorentina non è guarita"
Udinese, Buksa: "Voglio fare altri gol. Okoye? Nessuno è arrabbiato con lui" Udinese, Buksa: "Voglio fare altri gol. Okoye? Nessuno è arrabbiato con lui"
Maifredi: "La Juventus è una delle poche che ha un campione in rosa. E ora rientra... Maifredi: "La Juventus è una delle poche che ha un campione in rosa. E ora rientra Bremer..."
Gasparri: "Friedkin anaffettivi. Hanno speso inutilmente per la Roma una barca di... Gasparri: "Friedkin anaffettivi. Hanno speso inutilmente per la Roma una barca di soldi"
Fattori: "L'arrivo di Paratici alla Fiorentina avrebbe un peso. Un ko ieri sarebbe... Fattori: "L'arrivo di Paratici alla Fiorentina avrebbe un peso. Un ko ieri sarebbe stato la fine"
Napoli, Conte: "La squadra trasudava voglia di vincere. Quest'anno sarà dura per... Napoli, Conte: "La squadra trasudava voglia di vincere. Quest'anno sarà dura per tutti"
Il Napoli vince la Supercoppa Italiana, le immagini più belle della notte di Riad... Il Napoli vince la Supercoppa Italiana, le immagini più belle della notte di Riad
Editoriale di Ivan Cardia Immagine box laterale di Ivan Cardia Totò d’Arabia: Conte, buono il primo (sul successore?). Ora eviti la figuraccia europea. Milan-Como a Perth nasceva storta: la Serie A schiacciata nella lotta di potere tra Infantino e Ceferin
Le più lette
1 Totò d’Arabia: Conte, buono il primo (sul successore?). Ora eviti la figuraccia europea. Milan-Como a Perth nasceva storta: la Serie A schiacciata nella lotta di potere tra Infantino e Ceferin
2 Victor Boniface, zero gol con il Werder Brema finora. E uno stop che può farlo saltare
3 Primi botti di mercato: il Milan accoglie Fullkrug, la Juventus ha un nuovo direttore sportivo
4 Maifredi: "La Juventus è una delle poche che ha un campione in rosa. E ora rientra Bremer..."
5 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 22 dicembre
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Il Napoli vince, convince e alza la Supercoppa. E anche le casse sorridono
Immagine top news n.1 Che dietrofront la Serie A: in quattro giorni da Milan-Como a Perth al no. Com'è andata
Immagine top news n.2 Primi botti di mercato: il Milan accoglie Fullkrug, la Juventus ha un nuovo direttore sportivo
Immagine top news n.3 Juventus, in arrivo il nuovo direttore sportivo: accordo per il ritorno di Marco Ottolini
Immagine top news n.4 Milan, ecco Fullkrug! Il centravanti tedesco è sbarcato in Italia
Immagine top news n.5 Napoli, De Laurentiis: "Avevate dubbi su Conte? Ai tifosi dico che ci divertiremo ancora"
Immagine top news n.6 Il Napoli ha dissipato ogni dubbio: la Supercoppa l'ha vinta la squadra che si è dimostrata più forte
Immagine top news n.7 Napoli bellissimo nella notte di Riad. Doppio Neres, 2-0 al Bologna e 3ª Supercoppa
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Openda e David, ovvero il mercato di Comolli che inizia a dare i suoi frutti Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Cinque stelline da non perdere nella Coppa d'Africa
Immagine news podcast n.2 Il Napoli ha fatto ancora una volta il miglior acquisto di tutti
Immagine news podcast n.3 L'errore Thiaw e l'idea forte Thiago Silva per il Milan
Immagine news podcast n.4 Roma, obiettivo centravanti a gennaio: Zirkzee in pole ma occhio alle alternative
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Perinetti e l'anoressia di sua figlia: "Avere fragilità non è un delitto, chiedete aiuto"
Immagine news Serie A n.2 Giannichedda: "Juve, Spalletti le sta ridando una mentalità vincente"
Immagine news Serie A n.3 Massimo Orlando: "Fiorentina, 16 partite per capire che si doveva cambiare?"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 22 dicembre
Immagine news Serie A n.2 Lucchesi: "Paratici il meglio sul mercato in questo momento. Ma la Fiorentina non è guarita"
Immagine news Serie A n.3 Udinese, Buksa: "Voglio fare altri gol. Okoye? Nessuno è arrabbiato con lui"
Immagine news Serie A n.4 Maifredi: "La Juventus è una delle poche che ha un campione in rosa. E ora rientra Bremer..."
Immagine news Serie A n.5 Gasparri: "Friedkin anaffettivi. Hanno speso inutilmente per la Roma una barca di soldi"
Immagine news Serie A n.6 Fattori: "L'arrivo di Paratici alla Fiorentina avrebbe un peso. Un ko ieri sarebbe stato la fine"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Avellino, Aiello: "Per il momento nessuna richiesta, né per Palumbo né per Lescano. Vedremo"
Immagine news Serie B n.2 Sirene qatariote per Shpendi del Cesena: su di lui, personale gradimento di Roberto Mancini
Immagine news Serie B n.3 Venezia in piazza per gli auguri di Natale. Antonelli: "L'unione tra tutti, è una marcia in più"
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, prima la Reggiana poi il calciomercato. La priorità rimane un attaccante
Immagine news Serie B n.5 Carrarese, nel mirino c'è il Mantova: tre punti da conquistare per chiudere al meglio il 2025
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria, obiettivo Brunori: attesi aggiornamenti la prossima settimana
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Trapani, movimenti in attacco: Fischnaller nel mirino del Casarano. In arrivo Stauciuc
Immagine news Serie C n.2 L'Union Brescia di Corini brilla nel recupero. Due vittorie su due gare arrivate oltre il 90'
Immagine news Serie C n.3 Inter U23, Vecchi: "Del percorso generico son felice, ma stiamo commettendo troppi errori"
Immagine news Serie C n.4 Jimenez: "Il rinnovo con il Catania? Qui sto bene, è un privilegio indossare questa maglia"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, 19ª giornata: in extremis, Silvestri-Cazzadori per i 3 punti al Brescia. Inter U23 ko
Immagine news Serie C n.6 Perugia-Triestina, accordo di massima per Vertainen. Che vuole la B per lasciare Trieste
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Napoli-Bologna, finale di Supercoppa Italiana: chi alzerà il trofeo?
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Genoa-Atalanta, rossoblù chiamati a una prova di carattere contro un'Atalanta rinata
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Fiorentina-Udinese, Vanoli vuole riaccendere la luce
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina Femminile, Pinones-Arce: "Meritata la conquista dei Quarti di Coppa Italia"
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma Femminile, Piekarska: "Pensiamo già alla Supercoppa. Saremo pronte per quel match"
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma, Giugliano non si muove: "Resto qua, il mio futuro è in panchina"
Immagine news Calcio femminile n.4 Rita Guarino riparte dall'Inghilterra: è la nuova allenatrice del West Ham
Immagine news Calcio femminile n.5 Coppa Italia Women, chiusi gli ottavi di finale: tutte le squadre qualificate
Immagine news Calcio femminile n.6 Inter Women, Piovani: "Inizieremo il 2026 con la Juventus, una squadra fortissima"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Serie A incerta e avvincente o piatta e mediocre?