Juventus, Spalletti: "Oggi abbiamo tutti a disposizione"

11:45 - Luciano Spalletti presenta Fiorentina-Juventus, gara valida per la quarta giornata di Champions League in programma domani alle 18. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa dell’allenatore bianconero in diretta.

12:01 Luciano Spalletti prende posto in sala stampa: comincia ora la conferenza del tecnico della Juventus.

Come sono andate queste settimane?

"Abbiamo lavorato ma non avevo molti giocatori a disposizione. Ieri in allenamento ho visto qualcosa di nuovo, perciò è bella questa disponibilità dei giocatori. Poi qua sono super organizzati e sono tornati subito, quindi meglio di così non potevo chiedere. Ieri hanno voluto esserci tutti, poi noi siamo stati attenti rispetto a quello che hanno fatto in nazionale. Oggi abbiamo tutti a disposizione".

Sulle difficoltà in zona gol? Come sta Vlahovic?

"Il lavoro vero è quello di riuscire a trovare una stabilità dove poggiare la forza della squadra. È un discorso di creare qualcosa che venga riconosciuto dai calciatori. Ho detto alla squadra che sono in linea di quello che pensavo di loro e sono contento di aver trovato quello che speravo. Noi abbiamo tante cose e sono cose importanti. Ora dobbiamo riconoscere questi momenti e di saperle mettere in pratica nei momenti giusti, perchè noi abbiamo quasi tutto".

Quali sono i segnali di crescita della squadra?

"Quello che ho detto adesso. Noi abbiamo delle qualità e dobbiamo basarci su queste. Noi dobbiamo saper riconoscere i momenti dove usare le nostre qualità. È sempre un lavoro del comportamento del blocco squadra"