Sudtirol, Castori: "Modena squadra forte, ma noi siamo ora nella migliore delle condizioni"

Smaltita la sosta per le Nazionali, la Serie B tornerà in campo a partire da stasera (CLICCA QUI per il programma completo del turno). Il SudTirol, però, scenderà in campo domenica contro il Modena, e il punto della situazione - nella conferenza stampa dell'antivigilia - è stato fatto da mister Fabrizio Castori: "La squadra ha lavorato come sempre con molto impegno e grande applicazione, abbiamo cercato di tenere alto il livello di condizione atletica, si sa che quando non si gioca c'è il rischio di perdere qualcosa: ma abbiamo fatto due buone settimane. I calciatori disponibili? Italeng non ci sarà, il suo infortunio non è smaltito, mentre Pecorino è in dubbio, vedremo se poterlo recuperare, aspettiamo domani: oggi è prematuro fare discorsi".

Prosegue quindi: "Affrontiamo una squadra molto forte, costruita bene da Catellani e allenata benissimo da Sottil, è una piazza importante e con fame di calcio, gli ingredienti per rendere la gara difficile ci sono tutti. Ma noi abbiamo recuperato la nostra migliore condizione, a prescindere dalle disponibilità della rosa: siamo in condizione di giocarci la gara nel miglior modo possibile, abbiamo un'identità precisa che non snatureremo di sicuro, questa è una nostra forza. E le assenze non andranno a compromettere il tutto, faremo una partita giusta per noi. Poi vedremo il risultato".

Al mister viene poi chiesto delle sei gare che mancano al termine dell'anno solare, ma Castori frena subito: "Non ci dobbiamo fasciare la testa prima, affrontiamo una squadra alla volta. L'importante è aver recuperato la migliore delle condizioni".