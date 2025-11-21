Juventus, Spalletti su Yildiz: "Non spetta a me parlare del rinnovo. Per me è tutto"

Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro la Fiorentina, ha parlato anche di Kenan Yildiz, al centro di tante voci sul suo rinnovo del contratto, attualmente in scadenza nel 2029: "Sul rinnovo non spetta a me. Yildiz per me è lo spacca schemi. È quello della fucilata della notte. A me piace immaginarlo così e parlare con Yildiz vuol dire parlare con la squadra. Lui ha i comportamenti del leader della squadra. Per me è tutto".

Sulle qualità umane del gruppo?

"Si è quello che fa sempre la differenza. In un gruppo bisogna sapere stare insieme e avere la stessa passione. Non bisogna solo passarsi un pallone e ci vogliono anche altre cose. Noi abbiamo un gruppo di bravi ragazzi. Poi per lo sport avere un comportamento diverso può dare dei vantaggi. Essere della Juventus non vuol dire essere presuntuosi ma sapere gestire anche questa pressione. A volte si deve modificare questo atteggiamento e un po' di sana follia... una fucilata nella notte può farti risvegliare e vivere in maniere differente. Bisogna andare a giocare in un posto dove troveremo una squadra creata per essere forte, con un allenatore che conosco che mi è piaciuto. Noi dobbiamo essere pronti a tutto e provare anche a ribaltare la situazione".

