Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Juve, Spalletti: "Dobbiamo dimostrare di essere professionisti da Juve"

Juve, Spalletti: "Dobbiamo dimostrare di essere professionisti da Juve"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Camillo Demichelis
Oggi alle 12:28Serie A
Camillo Demichelis
Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

11:45 - Luciano Spalletti presenta Fiorentina-Juventus, gara valida per la quarta giornata di Champions League in programma domani alle 18. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa dell’allenatore bianconero in diretta.

12:01 Luciano Spalletti prende posto in sala stampa: comincia ora la conferenza del tecnico della Juventus.

Come sono andate queste settimane?
"Abbiamo lavorato ma non avevo molti giocatori a disposizione. Ieri in allenamento ho visto qualcosa di nuovo, perciò è bella questa disponibilità dei giocatori. Poi qua sono super organizzati e sono tornati subito, quindi meglio di così non potevo chiedere. Ieri hanno voluto esserci tutti, poi noi siamo stati attenti rispetto a quello che hanno fatto in nazionale. Oggi abbiamo tutti a disposizione".

Sulle difficoltà in zona gol? Come sta Vlahovic?
"Il lavoro vero è quello di riuscire a trovare una stabilità dove poggiare la forza della squadra. È un discorso di creare qualcosa che venga riconosciuto dai calciatori. Ho detto alla squadra che sono in linea di quello che pensavo di loro e sono contento di aver trovato quello che speravo. Noi abbiamo tante cose e sono cose importanti. Ora dobbiamo riconoscere questi momenti e di saperle mettere in pratica nei momenti giusti, perché noi abbiamo quasi tutto".

Quali sono i segnali di crescita della squadra?
"Quello che ho detto adesso. Noi abbiamo delle qualità e dobbiamo basarci su queste. Noi dobbiamo saper riconoscere i momenti dove usare le nostre qualità. È sempre un lavoro del comportamento del blocco squadra".

Su Koopmeiners?
"In generale non è il ruolo che cambia il grande calciatore. Il grande calciatore porta sempre il suo stile di gioco dove lo metti. Il calciatore moderno è quello che sa adattarsi alla partita. Noi dobbiamo capire dove vogliamo sfruttare le sue qualità. Lui, in queste tre partite, ha fatto vedere le sue qualità. Sono contento delle sue risposte perché non era scontato. Lui ci può dare un contributo di esperienza e personalità. Noi abbiamo recuperato dei difensori forti come Kelly e Cabal, perciò possiamo vederlo a centrocampo".

Sul suo ritorno a Firenze?
"Ci sono già stato a Firenze e la conosco bene, perché ho passato tanto tempo lì. Io accetterò qualsiasi situazione che mi troverò davanti. Poi entrerò in campo da allenatore della Juventus e accetterò tutto. Io ho sempre rispettato tutti e non ho debiti con nessuno e sono sereno ad essere l'allenatore della Juventus anche nello stadio di Firenze. Io mi aspetto una grande partita, perché troveremo una squadra e una città intera che darà il massimo, perciò sarà una partita molto difficile. Io mi aspetto che si faccia vedere che siamo professionisti da Juventus".

Pensa di passare alla linea a 4?
"È una cosa che abbiamo accennato e dobbiamo andare a valutare. Abbiamo bisogno di tempo per fare questo, perché abbiamo fatto pochi allenamenti. Per la difesa a 4 dobbiamo recuperare determinati giocatori e avere delle alternative per andare dentro con forza".

Sulle qualità umane del gruppo?
"Si è quello che fa sempre la differenza. In un gruppo bisogna sapere stare insieme e avere la stessa passione. Non bisogna solo passarsi un pallone e ci vogliono anche altre cose. Noi abbiamo un gruppo di bravi ragazzi. Poi per lo sport avere un comportamento diverso può dare dei vantaggi. Essere della Juventus non vuol dire essere presuntuosi ma sapere gestire anche questa pressione. A volte si deve modificare questo atteggiamento e un po' di sana follia... una fucilata nella notte può farti risvegliare e vivere in maniere differente. Bisogna andare a giocare in un posto dove troveremo una squadra creata per essere forte, con un allenatore che conosco che mi è piaciuto. Noi dobbiamo essere pronti a tutto e provare anche a ribaltare la situazione".

Come sta Yildiz?
"Sul rinnovo non spetta a me. Yildiz per me è lo spacca schemi. È quello della fucilata della notte. A me piace immaginarlo così e parlare con Yildiz vuol dire parlare con la squadra. Lui ha i comportamenti del leader della squadra. Per me è tutto".

Sul modificare il calendario per la Nazionale?
"Per me non è un problema per quello che mi hanno detto. Io mi sono versato molto più olio bollente di quello che mi hanno voluto versare. Secondo me ci siamo resi conti che il percorso sarebbe stato questi e siamo in corsa per il nostro obiettivo. Ora tutti si sono resi conto che abbiamo avuto a che fare contro una squadra forte come la nostra. Noi abbiamo una nazionale forte. Ora bisogna sostenere i giocatori e il nostro commissario tecnico. Noi possiamo aiutarla volendo bene alla Nazionale. Io voglio bene ai calciatori, anche a Gattuso e meritano il mio bene. Come allenatore della Juventus posso dire che saremo contento di mettere a disposizione per le necessità che hanno per aiutare ad arrivare ai Mondiali di Calcio. Io sono convinto che andremo al Mondiale, ma se possiamo dare una mano dobbiamo darla tutti insieme".

Termina la conferenza stampa di Spalletti

Articoli correlati
Altobelli: "Acerbi meriterebbe la Nazionale. Chiesa? Farebbe comodo, ma deve volerla"... Altobelli: "Acerbi meriterebbe la Nazionale. Chiesa? Farebbe comodo, ma deve volerla"
Il ministro Tajani: "In Italia impianti obsoleti, stiamo faticando per organizzare... Il ministro Tajani: "In Italia impianti obsoleti, stiamo faticando per organizzare Euro 2032"
Lazio, Basic: "Il momento più bello il gol alla Juve. Vogliamo rialzarci dopo l'Inter"... Lazio, Basic: "Il momento più bello il gol alla Juve. Vogliamo rialzarci dopo l'Inter"
Altre notizie Serie A
Bologna, l'obiettivo è blindare Orsolini: si lavora ed un contratto fino al 2029... Bologna, l'obiettivo è blindare Orsolini: si lavora ed un contratto fino al 2029 con opzione
Udinese-Bologna, a breve la conferenza stampa di Vincenzo Italiano Live TMWUdinese-Bologna, a breve la conferenza stampa di Vincenzo Italiano
Domani Udinese-Bologna, i convocati di Italiano: Immobile non ce la fa Domani Udinese-Bologna, i convocati di Italiano: Immobile non ce la fa
Lazio, Dele-Bashiru rientra in lista? Entro domani alle 12 la decisione: dubbio Coppa... Lazio, Dele-Bashiru rientra in lista? Entro domani alle 12 la decisione: dubbio Coppa d'Africa
Lecce, Di Francesco ritrova i pezzi: rientrato anche Gaspar, le ultime dall'allenamento... Lecce, Di Francesco ritrova i pezzi: rientrato anche Gaspar, le ultime dall'allenamento
Skorupski ha aperto la stagione dei rinnovi. Da Miranda a Pobega, tutte le mosse... Skorupski ha aperto la stagione dei rinnovi. Da Miranda a Pobega, tutte le mosse del Bologna
Lecce, lo stacanovista Falcone: "Se fossi il mio vice mi girerebbero un po'" Lecce, lo stacanovista Falcone: "Se fossi il mio vice mi girerebbero un po'"
Lazio, Basic: "Il momento più bello il gol alla Juve. Vogliamo rialzarci dopo l'Inter"... Lazio, Basic: "Il momento più bello il gol alla Juve. Vogliamo rialzarci dopo l'Inter"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Alla faccia delle scaramanzie: all'Italia è andata bene al sorteggio Mondiale. Evitate le due bestie nere, gli azzurri partono sempre favoriti. Ecco perché uscire così sarebbe ancora più drammatico
Le più lette
1 Alla faccia delle scaramanzie: all'Italia è andata bene al sorteggio Mondiale. Evitate le due bestie nere, gli azzurri partono sempre favoriti. Ecco perché uscire così sarebbe ancora più drammatico
2 Alessandro Moggi: "Calciopoli troppo violenta. Mio padre mi ha consigliato di essere onesto"
3 Fiorentina-Juventus, le probabili formazioni: dubbi per Spalletti, Vlahovic non sarà rischiato
4 Inter-Milan, le probabili formazioni: torna la coppia Lautaro-Thuram, Allegri con Pulisic
5 Daniele Minelli, la storia di un arbitro "punito" ingiustamente dal "sistema"
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:05TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Juventus, Spalletti e il problema attaccanti: "I numeri contano ma non sono tutto"
Immagine top news n.1 Aurelio De Laurentiis rinviato a giudizio: perché il Napoli non rischia penalizzazioni
Immagine top news n.2 Serie A, 12^ giornata LIVE: nell'Inter torna Thuram, il Milan ritrova Pulisic
Immagine top news n.3 Parma, ecco il nuovo portiere. Le immagini dello spagnolo Guaita alle visite mediche
Immagine top news n.4 Il GUP di Roma rinvia a giudizio il Napoli, De Laurentiis e Chiavelli. Cos'è successo
Immagine top news n.5 Alessandro Moggi si racconta a 360 gradi: carriera, mercato, Serie A e futuro
Immagine top news n.6 Plusvalenze: De Laurentiis, il Napoli e l'AD Chiavelli rinviati a giudizio dal GUP di Roma
Immagine top news n.7 Le prime immagini del nuovo portiere del Parma: ecco Vicente Guaita in città
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché all'Italia è andata molto bene al sorteggio dei playoff Mondiali Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Tutto sulle 4 possibili avversarie in semifinale ai playoff Mondiali dell'Italia
Immagine news podcast n.2 Le date cerchiate in rosso da Gattuso per rivedere la Nazionale prima del 23 marzo
Immagine news podcast n.3 I numeri da inizio stagione della Goal Machine di Solbakken. Sono senza senso
Immagine news podcast n.4 L'Inter ha deciso: cambierà la difesa in estate. E ha già tre nomi in testa
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Giana Erminio, Berretta: "Possiamo anche puntare ai playoff. Mister molto preparato"
Immagine news Serie C n.2 Filipponi: "La Serie C è il campionato che ti forma. La Lega A dovrebbe aiutarla"
Immagine news Altre Notizie n.3 Italia, i commenti degli opinionisti sui sorteggi dei playoff per il Mondiale
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Altobelli: "Acerbi meriterebbe la Nazionale. Chiesa? Farebbe comodo, ma deve volerla"
Immagine news Serie A n.2 Bologna, l'obiettivo è blindare Orsolini: si lavora ed un contratto fino al 2029 con opzione
Immagine news Serie A n.3 Udinese-Bologna, a breve la conferenza stampa di Vincenzo Italiano
Immagine news Serie A n.4 Domani Udinese-Bologna, i convocati di Italiano: Immobile non ce la fa
Immagine news Serie A n.5 Lazio, Dele-Bashiru rientra in lista? Entro domani alle 12 la decisione: dubbio Coppa d'Africa
Immagine news Serie A n.6 Lecce, Di Francesco ritrova i pezzi: rientrato anche Gaspar, le ultime dall'allenamento
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Stroppa: "La squadra sa cosa significa la maglia del Venezia. E come si gioca il derby col Padova"
Immagine news Serie B n.2 Reggiana, Dionigi: "Con la Carrarese una prova di maturità? Lo sono tutte le gare..."
Immagine news Serie B n.3 Venezia ancora in perdita di 36 milioni. Ma in miglioramento rispetto al precedente -43
Immagine news Serie B n.4 Avellino, Biancolino: "Empoli abituato alla A. Rigione, Cagnano e Manzi out per scelta tecnica"
Immagine news Serie B n.5 Sudtirol, Castori: "Modena squadra forte, ma noi siamo ora nella migliore delle condizioni"
Immagine news Serie B n.6 Caserta: "Con il Frosinone, voglio un Bari propositivo e aggressivo, che faccia la partita"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Pianese, Birindelli: "Contro il Forlì è il momento di raccogliere quando abbiamo seminato"
Immagine news Serie C n.2 AlbinoLeffe, Lopez: "Il successo con la Virtus ci ha dato entusiasmo e consapevolezza"
Immagine news Serie C n.3 Abate ricorda la Ternana: "Disputato un torneo di alti valori morali. Si vedevano in campo"
Immagine news Serie C n.4 Giana Erminio, Berretta: "Possiamo anche puntare ai playoff. Mister molto preparato"
Immagine news Serie C n.5 Sepe: "Da Sousa a Valentini fino alla Serie C. Vi racconto cosa è successo alla Salernitana"
Immagine news Serie C n.6 Team Altamura, firma il figlio d'arte Suazo: giocatore in sede con l'agente Colapinto
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Olanda-Lituania, gli Oranje vogliono chiudere in bellezza
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Germania-Slovacchia, il primo posto del girone passa da qui
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Italia Norvegia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina Femminile, Pinones-Arce: "Coesione con squadra maschile. Siamo un unico club"
Immagine news Calcio femminile n.2 L'Italia pronta alla doppia sfida contro gli USA. Le parole di Soncin, Girelli e Linari
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina, Pinones-Arce: "Juve gara importante come tutte, ma rispetto il fatto che sia diversa"
Immagine news Calcio femminile n.4 Milan, Giuliani: "All'Europeo fatto un miracolo. Il carcere come lo sport, dà seconde occasioni"
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma, Rossettini: "Manca fame e cattiveria sotto porta. Assumiamoci le nostre responsabilità"
Immagine news Calcio femminile n.6 La Roma continua a faticare in Europa: 1-1 con il Leuven. I risultati della UWCL
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Daniele Minelli, la storia di un arbitro "punito" ingiustamente dal "sistema" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 I quattro schiaffi con la Norvegia potrebbero essere un grande vantaggio…