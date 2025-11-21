Lazio, da intoccabile a possibile partente: il Sunderland tenta Guendouzi

Da intoccabile a possibile partente: Matteo Guendouzi vive un momento di svolta alla Lazio. Arrivato due anni e mezzo fa, il centrocampista francese è sempre stato un punto fermo della squadra, stimato da Maurizio Sarri. Oggi, però, la sua cessione non è più un tabù e potrebbe concretizzarsi già a gennaio, se dovessero arrivare offerte ritenute irrinunciabili.

Al centro della decisione c’è proprio Guendouzi. L’idea di lasciare Formello lo aveva sfiorato già nell’estate 2024, per motivi legati all’assenza della Lazio dalle coppe europee e alla conseguente mancanza di visibilità internazionale, fondamentale anche in chiave nazionale. La mancata convocazione da parte di Deschamps negli ultimi mesi non ha fatto che alimentare i dubbi del francese. Con il ritorno di Sarri, però, la situazione si è temporaneamente stabilizzata: il tecnico considera Guendouzi incedibile, e la società non ha intenzione di privarsene se non di fronte a un’offerta davvero importante.

Intanto, diversi club europei stanno seguendo la situazione. Newcastle e Aston Villa avevano mostrato interesse, ma negli ultimi giorni è il Sunderland a muoversi con maggiore decisione. L’allenatore Regis Le Bris, che lo ha già allenato al Lorient, ha confermato i contatti: «Per il mercato di gennaio è presto, ma Guendouzi è uno dei giocatori con cui siamo in contatto».

Al momento, Guendouzi resta concentrato sulla Lazio e sulla prossima sfida contro il Lecce, consapevole che ogni scelta futura dipenderà anche dall’equilibrio economico del club e dalla necessità di trovare eventuali sostituti all’altezza. Una decisione complessa, ma che potrebbe segnare un nuovo capitolo nella carriera del centrocampista francese. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.