Scout del Bologna a osservare il difensore del Botafogo David Ricardo
Alcuni scout del Bologna erano all'Estádio Nilton Santos, nella partita Botafogo-Vasco da Gama: secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com l'osservato speciale è il difensore del Botafogo David Ricardo.
Difensore centrale classe 2002 (a dicembre compirà 23 anni) di piede mancino, che ha giocato anche da terzino all'occorrenza, alto (189 centimetri). La partita nella quale sono stati segnalati gli osservatori del Bologna è stata giocata lo scorso 5 novembre: il giocatore è andato anche a segno al 77' per il definitivo 3-0. Cresciuto nel Fluminense, ha esordito in prima squadra fra le fila del Cearà, prima di trasferirsi al Botafogo nel 2022. A livello internazionale ha giocato tre partite in Copa Libertadores.
