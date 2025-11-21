Champions League, sfuma l'ipotesi di trasmettere una partita a livello globale
Novità in vista per il ciclo di diritti della UEFA Champions League 2027-2031, che per quanto riguarda l’Italia sono stati confermati da Sky. Secondo diverse fonti internazionali, infatti, sfuma l’ipotesi di un pacchetto per una partita in esclusiva a livello globale, che non è stato assegnato.
L’idea della UEFA era quella di costruire un’offerta in grado di attirare giganti dello streaming come Netflix, garantendo la stessa gara di ogni turno in tutto il mondo. Nelle ultime ore, però, è filtrato che l’accordo non sarebbe stato raggiunto, facendo così tramontare l’operazione.
Oltre a Sky, Amazon ha confermato la sua presenza in diversi mercati europei, Italia compresa, mantenendo i diritti sulla migliore partita del mercoledì sera. Prime Video continuerà a trasmettere il match di cartello di ogni turno, tendenzialmente con una squadra italiana coinvolta, almeno nella fase iniziale della competizione.
