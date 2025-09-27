Juventus, Tudor: "Bicchiere mezzo pieno, una delle migliori prestazioni con me"

Igor Tudor, tecnico della Juventus, ha parlato così ai microfoni di DAZN al termine della gara pareggiata 1-1 contro l'Atalanta: "Bicchiere mezzo pieno, perché abbiamo fatto una grande prestazione: una delle migliori da quando ci sono io. E' stata una partita seria, tra due squadre che fanno la Champions League. Va bene così".

Bremer come sta?

"Oggi giocava contro un attaccante molto forte e ha speso tanto, vediamo. Per me non è niente di grave, peccato perché con il cambio di David potevamo avere un vantaggio negli ultimi minuti".

Thuram un po' sofferente?

"Lui sta bene, ha fatto un ottimo primo tempo poi ha sentito un po' di fastidio al polpaccio. Non mi è dispiaciuto, sono molto contento di lui, è un giocatore importante per noi".

In attacco manca una certezza?

"Ci sono già certezze, abbiamo tre punte centrali e giocatori che giocano dietro la punta. Devo essere bravo io a sceglierli in base alle partite, farli giocare tutti insieme nel sistema che abbiamo. C'è anche Conceicao che sarà a posto per la Champions".

La scelta di inserire Cabal?

"E' un ragazzo che sta lavorando bene da un po', è un giocatore forte che apprezzavo già prima dell'infortunio. Sono veramente felice per lui, è un ragazzo e un giocatore di livello".

Adzic come reagirà?

"Si è meritato di giocare titolare, oggi è stato un po' leggero e abbiamo pagato ma fa parte del percorso di crescita, è un giocatore nel quale crediamo tanto."