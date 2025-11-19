Napoli, riparti? Ghoulam: "Conte ci mette la faccia: dalle difficoltà riemerge sempre"

Torna il campionato e il Napoli prepara la delicata sfida interna contro l'Atalanta, prevista sabato alle 20.45, allo Stadio Maradona. Nelle due settimane di sosta si sta parlando soprattutto dello sfogo che il tecnico Antonio Conte ha avuto nel post-partita della sconfitta contro il Bologna, seguito da tre giorni di permesso per staccare la spina.

L'ex terzino azzurro, Faouzi Ghoulam, nel corso dell'intervista rilasciata al Corriere della Sera ha spiegato di non avere dubbi sul fatto che il suo Napoli ripartirà subito nel migliore dei modi. E che quelle parole di Conte sono servite per difendere il proprio lavoro: "Ripartire? C’è un solo modo, i risultati. Conte sa come gestire certe situazioni" - spiega Ghoulam - ", ci ha messo la faccia e dalle difficoltà riemerge sempre. Ho fiducia".

Spazio poi per un ricordo, riguardante il suo infortunio nel periodo di massima forma, quando giocava a Napoli: "Ero fra i più forti e, oggi posso dirlo, su di me c’erano i più importanti club al mondo" - svela. "Vivevo il momento ma pensavo al futuro. Avere avuto la fortuna di incontrare Koulibaly mi ha aperto due strade, quella, emotiva: è un fratello. E l’altra professionale. Oggi siamo soci in affari immobiliari".