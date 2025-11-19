"Mi ha fatto bene": Atalanta, De Ketelaere sollevato grazie alla doppietta col Belgio

Il Belgio aveva una missione e l'ha portata a termine: Rudi Garcia e i suoi ragazzi saranno presenti ai Mondiali 2026. È stata una disfatta clamorosa per il Liechtenstein ieri nel confronto con i Diavoli Rossi, con un 7-0 che ancora rimbomba. Per gli italiani presenti nella corazzata belga anche due "italiani" risultati fortemente determinanti: Saelemaekers (Milan) da gol e assist, ma soprattutto la doppietta firmata da Charles De Ketelaere. L'attaccante dell'Atalanta, a secco con la maglia della Dea dal 14 settembre, si è risvegliato in Nazionale dopo il settebello inferto agli avversari. Con tanto di primo posto conquistato nel girone J ai danni del Galles invece relegato ai playoff.

Come anticipato, De Ketelaere attraversa un periodo difficile nel suo club nerazzurro, a livello personale e in seguito al ribaltone in panchina con l'arrivo del neo tecnico Palladino. Ma i due gol trovati ieri sera daranno fiducia in vista del big match contro il Napoli fissato tra tre giorni: "Ho finalmente ritrovato la via del gol. Avevo sbagliato un’occasione prima dell’intervallo, avevo colpito fuori il pallone. Ci pensavo durante l'intervallo. I miei gol nel secondo tempo mi hanno fatto bene", ha confidato ai microfoni di VTM.

E ora, con entrambi i piedi al Mondiale, il 24enne spera di avere un ruolo importante nel giro del Belgio: "L’obiettivo lì? Passare il primo turno, e poi cercare di vincere ogni partita".