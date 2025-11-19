Roma, la freccia per Gasp è Mathys Tel? Al Tottenham è scontento: il profilo

Il mercato di gennaio si avvicina sempre di più e le squadre di Serie A sono al lavoro per studiare i colpi di riparazione. Un reparto decisamente da riparare per la Roma è quello d'attacco: al di là delle riflessioni d'obbligo sul ruolo del centravanti titolare, dalla scorsa estate è rimasto un buco sul centrosinistra, lì davanti.

Spunta ora un nuovo nome per rilanciare le ambizioni dei giallorossi nella lotta per il vertice del campionato. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola accosta al club della Capitale quello di Mathys Tel.

Un profilo decisamente non banale il suo, nonostante fino a qui non abbia del tutto atteso le aspettative sul suo conto, rispetto a quando si parlava di lui come nuovo astro ascendente del calcio francese. Basti pensare che ha solamente 20 anni, ma alle spalle ha già 83 presenze con la maglia del Bayern Monaco. Attualmente al Tottenham, che lo ha acquistato la scorsa estate per 35 milioni di euro, al momento è scontento: in questo inizio di stagione appena 8 presenze per lui, con due reti. Gli Spurs non dovrebbero prendere in considerazione una cessione a titolo definitivo, ma la soluzione del prestito potrebbe essere a gennaio la migliore per tutte le parti in causa.