Como, Ludi: "Fabregas è un fuoriclasse, sappiamo una cosa. Morata? Farà gol al 100%"

Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset a margine del Social Football Summit di Torino, parlando così della squadra lombarda: "Ci siamo evoluti, abbiamo trovato un equilibrio migliore nella prestazione rispetto all'anno scorso, ma va sul solco metodologico della stagione passata. È allenata da un fuoriclasse che è Cesc (Fabregas, ndr), poi ci sono ragazzi che semplicemente con un anno in più di esperienza in alcune sfumature come l'intendimento della gara e le letture delle situazioni sono migliorati. Abbiamo fatto un piccolo step, ma abbiamo ancora margine".

Quanto sarà difficile trattenerlo?

"È un discorso prematuro, è lo stesso che si faceva alla fine della passata stagione. In virtù del nostro rapporto e della sua onestà intellettuale, è rimasto con grande entusiasmo. Siamo consapevoli che finché gli daremo l'opportunità di sperimentare e di fare alla grande il suo lavoro, starà con noi con piacere. Se poi succederà qualcosa, dovremo essere pronti a sostituirlo, però, per ora, logicamente, e speriamo anche nel futuro, siamo focalizzati sul lavoro quotidiano e a quello che ci può dare tutti i giorni, sia nello sviluppo del collettivo, sia sullo sviluppo individuale dei giocatori".

Per far decollare definitivamente il Como servono i gol di Morata?

"Alvaro sta facendo bene dal nostro punto di vista, ci sta aiutando, sta guidando giovani ragazzi. Farà gol al 100%, ma non ci mancano, stiamo segnando. Lui soprattutto si aspetta di sbloccarsi, ma non abbiamo dubbi che succederà. Siamo comunque molto contenti, e mi piace sottolinearlo, del contributo che ci sta dando".

Migliorare significa convincere Nico Paz a rimanere?

"Vedremo, è un 'altra dinamica come quella di Cesc dell'anno scorso. A fine stagione sembrava dovesse partire, alla fine ha dato valore a quello che siamo e ne siamo molto orgogliosi. L'unica cosa che deve fare è pensare al quotidiano anche lui, perché per il Como e per lui è una stagione importante, che speriamo possa essere da sogno soprattutto attraverso le sue performance".