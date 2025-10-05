Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Juventus, Tudor recupera Thuram e punta su Rugani

Juventus, Tudor recupera Thuram e punta su RuganiTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 06:45Serie A
di Camillo Demichelis

La Juventus, oggi, tornerà in campo per sfidare il Milan alle 20:45 all’Allianz Stadium. I bianconeri si avvicinano a questa sfida con il dubbio legato alle condizioni di Bremer e Thuram. In mattinata, la Juventus diramerà la lista dei convocati e si risolverà definitivamente questo rebus e si capirà se il francese e il brasiliano ci saranno oppure no. Bremer, però, ieri ha lavorato ancora a parte e sembra difficile che ci possa essere, mentre Thuram è tornato ad allenarsi in gruppo e va verso il recupero e dovrebbe partire dalla panchina. Il tecnico croato ha poi sottolineato che non sa che partita aspettarsi contro il Milan ma si augura di ottenere una vittoria: “Che gara sarà non lo so, perchè non ho la sfera di cristallo. Giochiamo contro una squadra di primissimo livello, un grande allenatore, grandi giocatori, è in un momento buono. Giochiamo in casa nostra e dobbiamo fare una bella gara”. Tudor ha poi analizzato il momento che vive la sua squadra: “Certo manca la vittoria. Quando faccio le analisi e le faccio sempre, io analizzo le prestazioni. Noi abbiamo fatto due grandi partite con Atalanta e Villarreal e meritavamo di vincere. Hanno spinto e dato tutto, mancava poco per avere i tre punti. Come stiamo? Bene, anzi siamo in crescita. Poi è ovvio alla Juve il pareggio non basta".

Tudor risponde alle critiche.
Nel corso della conferenza della vigilia della gara contro il Milan, Tudor ha risposto anche alle critiche che sono state rivolte alla Juventus negli ultimi giorni: “Noi non possiamo avere più identità di questa, perchè sono sei mesi che giochiamo così. Il Milan ha la sua identità". il tecnico croato ha poi spiegato come analizza ogni singola partita: “Equilibrio lo chiedo dal primo giorno. Proviamo a fare le cose che possiamo sia in attacco che in difesa. Scegliamo i giocatori e proviamo a fare i cambi giusti anche durante la partita. A me interessa vedere la squadra fare ciò che deve, poi a volte non lo fanno per novanta minuti, ci sono difetti e limiti, ma si lavora per migliorare quelle cose, anche individualmente. Tutti i giorni proviamo a crescere anche sui calci piazzati. A volte riusciamo, altre no. La squadra mi piace perchè ha identità e sa cosa fare con la palla e senza. Poi manca la vittoria e lo sappiamo nel calcio quando si vince si fa un'analisi e quando si perde un'altra. Io da allenatore devo sempre analizzare tutto su come vedo la squadra. Nell'intervallo dico sempre le cose come stanno indipendentemente dal risultato". Infine, Tudor ha spiegato cosa vuole vedere oggi nella gara contro il Milan: “A me interessa tutto, perchè a volte si vince anche con il cuore e con la voglia. I passaggi devono essere giusti. Con giocatori tecnici viene facile fare passaggi giusti ma si vince con cuore, voglia, determinazione e calci piazzati. Riaggressione, palla persa. Io voglio vedere tutto, tutti i giorni. A volte vedo, altre non vedo ma ci lavoro forte. Provo ad aiutare tutti i miei giocatori e voglio bene a tutti. Cerco di aiutare tutti i miei giocatori a rendere al meglio ed esaltare i loro punti di forza".

David verso la conferma.
In questa stagione, gli attaccanti centrali della Juventus dovranno abituarsi a ruotare costantemente, ma Openda, Vlahovic e David ne sono consapevoli visto che Tudor ha spiegato di aver già parlato con loro di questa situazione: “Io parlo con David e Openda a livello psicologico su queste cose qua. o cerco di farli rendere al massimo anche con le mie decisioni. Poi le scelte dipendono dalla partita". Sul finale di conferenza Tudor ha anche fatto una simpatica battuta rivolta al suo connazionale Modric: “ Ho giocato anche in nazionale con Modric. Lui ha fatto la storia del nostro popolo uno come lui non nascerà più. Nessuno si avvicina a lui, è il doppio di chiunque. Questa cosa qua è un'altra cosa: a quarant'anni gioca a questi livelli, io non ho mai visto questo. Io sono orgoglioso di lui. Speriamo che domani faccia caga*e (ride ndr)". Per quanto riguarda la formazione, invece, resta ancora qualche dubbio. Igor Tudor comunque confermerà il classico 3-4-2-1: in porta tornerà Di Gregorio. In difesa mancherà molto probabilmente Bremer e per giocare al suo posto si candida Rugani. Insieme al numero 24 bianconero dovrebbero esserci Gatti e Kelly. A centrocampo sulla destra giocherà Kalulu, mentre in mezzo toccherà ancora Locatelli e McKennie con Thuram che dovrebbe partire dalla panchina, a sinistra sarà confermato Cambiaso. Sulla trequarti si rivedrà dal primo minuto Conceicao e al suo fianco agirà Yildiz. In attacco resta aperto il ballottaggio a tre tra Vlahovic, Openda e David. Ma il canadese va verso la conferma e per il momento sembra in vantaggio sulla concorrenza.

Articoli correlati
Serie C, 8ª giornata - Recupero infinito, ma il Ravenna vince. Pari tra Novara e... Serie C, 8ª giornata - Recupero infinito, ma il Ravenna vince. Pari tra Novara e Triestina
Serie A Women, 1ª giornata - Esordio soddisfacente per la Lazio: battuto il Como... Serie A Women, 1ª giornata - Esordio soddisfacente per la Lazio: battuto il Como Women
Serie A, 6^ giornata LIVE: Juve senza Bremer, De Winter dal 1' Serie A, 6^ giornata LIVE: Juve senza Bremer, De Winter dal 1'
Altre notizie Serie A
Udinese, tra poco la conferenza di Runjaic post Cagliari Live TMWUdinese, tra poco la conferenza di Runjaic post Cagliari
Italia, ko indolore al Mondiale U20. Il ct Nunziata: "Tengo stretta la prestazione"... Italia, ko indolore al Mondiale U20. Il ct Nunziata: "Tengo stretta la prestazione"
Roma, Gasperini: "A Firenze gara importante per entrambe. Rigore? Meglio tre angoli..."... Roma, Gasperini: "A Firenze gara importante per entrambe. Rigore? Meglio tre angoli..."
Udinese-Cagliari 1-1, le pagelle: Borrelli cinico, Zaniolo no. Caprile salva tutto... Udinese-Cagliari 1-1, le pagelle: Borrelli cinico, Zaniolo no. Caprile salva tutto nel finale
Serie A, la classifica aggiornata: Udinese e Cagliari vanno a braccetto, 8 punti... Serie A, la classifica aggiornata: Udinese e Cagliari vanno a braccetto, 8 punti per entrambe
Fiorentina, Pioli: "Dobbiamo alzare l'asticella e vogliamo la prima vittoria a tutti... Fiorentina, Pioli: "Dobbiamo alzare l'asticella e vogliamo la prima vittoria a tutti i costi"
Tante occasioni, solo due gol: Udinese-Cagliari finisce 1-1, Kabasele risponde a... Tante occasioni, solo due gol: Udinese-Cagliari finisce 1-1, Kabasele risponde a Borrelli
Bonny: "Quest'Inter può arrivare in fondo a tutto. Chivu? Chiede le stesse cose di... Bonny: "Quest'Inter può arrivare in fondo a tutto. Chivu? Chiede le stesse cose di Parma"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Con Lautaro e due gioiellini come Bonny e Pio l’Inter ha i gol scudetto. Sarri e la Lazio che non decolla, Fabregas supera l’esame Dea. Chissà se il mondo Juve rimpiange il corto muso di Allegri
Le più lette
1 Juventus-Milan, le probabili formazioni: rientra Conceicao dal 1', fiducia a Gimenez
2 Napoli-Genoa, le probabili formazioni: Neres in vantaggio su KDB. Lucca-Lang a gara in corso
3 Serie A, 6^ giornata LIVE: Juve senza Bremer, De Winter dal 1'
4 Con Lautaro e due gioiellini come Bonny e Pio l’Inter ha i gol scudetto. Sarri e la Lazio che non decolla, Fabregas supera l’esame Dea. Chissà se il mondo Juve rimpiange il corto muso di Allegri
5 Bologna-Pisa, le probabili formazioni: Rowe verso la prima maglia da titolare al Dall'Ara
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Tante occasioni, solo due gol: Udinese-Cagliari finisce 1-1, Kabasele risponde a Borrelli
Immagine top news n.1 Juve-Milan, i convocati di Tudor: c'è Thuram, Bremer non ce la fa. Prima volta per Pedro Felipe
Immagine top news n.2 Bonny show. Inter, quest'anno è un'altra storia rispetto a Correa, Arnautovic e Taremi
Immagine top news n.3 Lazio alle prese con l'emergenza infortuni: per Zaccagni rischio lesione, Rovella si opera
Immagine top news n.4 Nesta incorona Modric: "Era dai tempi di Pirlo che a San Siro non c’era uno così"
Immagine top news n.5 Juventus, stasera emissari dell'Arsenal allo Stadium. Ma l'attaccante è vicino al rinnovo
Immagine top news n.6 La vigilia di Juve-Milan tra ritorni, parolacce, battute e ultimi dubbi di formazione
Immagine top news n.7 Inter, a San Siro è una festa: 4-1 alla Cremonese. Chivu: "Siamo stati dominanti"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Christian Pulisic deve ancora rinnovare con il Milan: cosa vuol fare il club? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Mercato o attaccanti in rosa? Come sostituirà Belotti il Cagliari?
Immagine news podcast n.2 Emergenza nerissima per l'Atalanta: scopriremo un altro giovane talento?
Immagine news podcast n.3 La clamorosa incoronazione di Hojlund da parte di De Bruyne
Immagine news podcast n.4 Stanno pagando sempre di più le scelte di Ausilio per la rosa dell'Inter
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Giorgio Perinetti: "Il VAR è un male necessario. Quello sperimentato in C è un passo avanti"
Immagine news Altre Notizie n.2 McTominay, ecco come può tornare decisivo secondo gli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Juve-Milan, la lettura del big match di Serie A degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Fiorentina, Gudmundsson: "C'è fiducia dopo la vittoria in Europa. Io sto bene"
Immagine news Serie A n.2 Udinese, tra poco la conferenza di Runjaic post Cagliari
Immagine news Serie A n.3 Italia, ko indolore al Mondiale U20. Il ct Nunziata: "Tengo stretta la prestazione"
Immagine news Serie A n.4 Roma, Gasperini: "A Firenze gara importante per entrambe. Rigore? Meglio tre angoli..."
Immagine news Serie A n.5 Udinese-Cagliari 1-1, le pagelle: Borrelli cinico, Zaniolo no. Caprile salva tutto nel finale
Immagine news Serie A n.6 Serie A, la classifica aggiornata: Udinese e Cagliari vanno a braccetto, 8 punti per entrambe
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Carrarese-Juve Stabia, le formazioni ufficiali: turnover obbligato per le Vespe. Varia anche Calabro
Immagine news Serie B n.2 SudTirol-Empoli, le formazioni ufficiali: i toscani si affidano a Shpendi. Pagliuca si gioca il futuro
Immagine news Serie B n.3 Panchine traballanti in B: l'ultima gara prima della sosta potrebbe esser decisiva. Il punto
Immagine news Serie B n.4 Reggiana, Magnani: "Felice di esser tornato in campo. Abbiamo ampi margini di miglioramento"
Immagine news Serie B n.5 Palermo, Pierozzi: "Vittoria sofferta ma bellissima. Stupendo aver dato continuità"
Immagine news Serie B n.6 Reggiana, Tavsan: "Posso giocare in diverse posizioni. Posso ancora crescere"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, 8ª giornata - Recupero infinito, ma il Ravenna vince. Pari tra Novara e Triestina
Immagine news Serie C n.2 Foggia, Rossi: "Abbiamo giovani interessanti ma serve maggiore continuità di risultati"
Immagine news Serie C n.3 Serie C, 8ª giornata - Al Ravenna sorride il primo tempo del lunch match del Girone B
Immagine news Serie C n.4 Giana Erminio, Espinal: "Ci è andata bene, i subentrati hanno dato il massimo"
Immagine news Serie C n.5 Cavese, Prosperi: "Il derby con la Salernitana è una partita che si prepara da sola"
Immagine news Serie C n.6 Perugia, Braglia: "Col Carpi mi aspetto una prestazione diversa, soprattutto nell’atteggiamento"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 1ª giornata - Esordio soddisfacente per la Lazio: battuto il Como Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus Women, Canzi: "Il pareggio con il Sassuolo? Non sono affatto due punti persi"
Immagine news Calcio femminile n.3 Genoa Women, finalmente si parte! Oggi il debutto in Serie A, alla "Sciorba" arriva il Milan
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Femminile, continua la prima giornata: due gare in programma oggi
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Femminile, la Juventus debutta con un pari: 0-0 contro il Sassuolo
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 1ª giornata - Al Napoli basta Floe per battere una big: Fiorentina ko
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Da Matera fino alla Serie A: la storia di Luigi De Canio Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pio e Francesco, quando essere italiani è pericoloso