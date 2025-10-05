Roma, Gasperini affronta di nuovo Pioli: precedenti a favore del tecnico della Fiorentina

Alle 15:00 di oggi, la Roma sarà ospite della Fiorentina allo Stadio Artemio Franchi, in un incontro che metterà di nuovo Gian Piero Gasperini di fronte a Stefano Pioli. Quella tra i due tecnici è senza dubbio una delle sfide più longeve della Serie A contemporanea. I due, infatti, si sono affrontati ben 27 volte in carriera, con un bilancio complessivo che vede 11 vittorie per Pioli, 9 per Gasperini e 7 pareggi. L’ex Milan è il secondo allenatore più sfidato dal tecnico di Grugliasco alle spalle di Massimiliano Allegri (al comando con 29 precedenti), a testimonianza di un confronto che attraversa più epoche e categorie diverse del nostro calcio.

Il primo incontro risale alla stagione 2004/2005 in Serie B, con il Crotone di Gasperini opposto al Modena di Pioli: lì fu il primo a trionfare per 1-0. L’ultima sfida, invece, è datata febbraio 2024, un Milan-Atalanta terminato 1-1 a San Siro.

In vent’anni di incroci, non sono mancati risultati eclatanti: il 7-1 con cui l’Inter di Pioli travolse l’Atalanta di Gasperini nel marzo 2017 resta inciso nella memoria come una delle sconfitte più pesanti della carriera del tecnico. Due anni e mezzo più tardi arrivò la rivincita, con un clamoroso 5-0 dell’Atalanta sul Milan nel dicembre 2019.

Oggi il duello tra Gasperini e Pioli riparte. Il campo rimetterà tutto in discussione: la Roma cerca continuità con quanto di positivo raccolto nelle prime giornate; mentre la Fiorentina è ancora a caccia della prima vittoria in campionato. Vedremo chi la spunterà questa volta.