Vicenza, Gallo: "Siamo umili e concentrati. Alcione avversario tosto, ma abbiamo tante soluzioni"

Alla vigilia della trasferta di Milano contro l’Alcione (domani alle 12:30), il tecnico del LR Vicenza Fabio Gallo ha presentato la sfida valida per l’ottava giornata di campionato.

Sul momento positivo della squadra: "Veniamo da una settimana con tre partite e nove punti, ma non ci montiamo la testa. I ragazzi hanno acquisito la mentalità giusta, quella che ci deve accompagnare per tutta la stagione, a prescindere dal risultato. Siamo ancora lontani da qualsiasi obiettivo: dobbiamo guadagnarci tutto, partita dopo partita, restando concentrati e umili".

Riguardo agli avversari: "L’Alcione ha 14 punti in sette giornate, è una squadra organizzata e allenata bene da tempo. Mi aspetto una gara difficile, soprattutto sotto l’aspetto tattico e fisico. Abbiamo lavorato su una strategia precisa, ma poi sarà il campo a dire se le scelte fatte sono state corrette".

Sulle possibili alternative in vista dell’assenza di Tribuzzi: "Potremmo adattare Talarico sulla destra, anche se mi piace di più come mezzala. In alternativa si può cambiare sistema di gioco o spostare Alessio più avanti. Le opzioni non mancano, l’importante è interpretare i concetti di gioco con equilibrio. Oltre a Tribuzzi e Zonta, c’è qualche altro piccolo problema fisico, ma valuterò domani".

Infine, il focus sull’attacco: "Davanti non c’è una gerarchia, posso scegliere tra più coppie. Tutti si conoscono bene. Capello? È un ragazzo intelligente, vive serenamente il fatto di non aver ancora segnato perché sa di avere la mia fiducia. Si allena con serietà e il gol arriverà".