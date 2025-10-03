Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Fiorentina-Roma, le probabili formazioni: Piccoli in vantaggio per affiancare Kean

Fiorentina-Roma, le probabili formazioni: Piccoli in vantaggio per affiancare KeanTUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 15:38
di Redazione TMW

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Fiorentina-Roma (Domenica 5 ottobre, ore 15.00, arbitra Colombo, diretta tv su DAZN):

Come arriva la Fiorentina
Archiviata la prima giornata di Conference League con il ritorno alla vittoria dopo oltre un mese contro il Sigma Olomouc, la Fiorentina è pronta ad accogliere al Franchi la Roma di Gian Piero Gasperini, reduce anch’essa dalle fatiche in campo europeo. Nel post partita del match di giovedì Pioli aveva dichiarato di aver pensato un po’ ai giallorossi, ma non troppo, per quanto riguarda la formazione, segno evidente di come le scelte non andranno troppo in controtendenza rispetto alle ultime uscite. In porta ci sarà sempre De Gea, così come la difesa dovrebbe essere composta da Pongracic, Pablo Marì e Ranieri, con Comuzzo ancora out. Sulle corsie esterne, se da una parte Dodo sembra intoccabile, dall’altra la gara in ombra fatta giovedì da Gosens e il buon ingresso di Parisi apre un piccolo ballottaggio. In cabina di regia tornerà Nicolussi Caviglia, affiancato probabilmente da Mandragora e Ndour. In avanti torna al suo posto un riposato Moise Kean, assente contro il Sigma Olomouc per squalifica, mentre alle sue spalle è ballottaggio per un posto, con Piccoli in vantaggio su Gudmundsson e Dzeko. (da Firenze, Niccolò Righi)

Come arriva la Roma
Per la trasferta contro la Fiorentina, la Roma dovrebbe presentarsi con un 3-4-2-1 ormai consolidato nello spartito di Gasperini. In porta confermato Svilar, sempre protagonista grazie alle sue parate decisive. Davanti a lui linea difensiva a tre composta da Celik e Ndicka ai lati di Mancini, al rientro da titolare dopo la panchina iniziale nella gara contro il Lille. Sulle fasce spazio ancora a Wesley, chiamato a garantire corsa e spinta, mentre sulla sinistra sarà Angelino a riprendersi il posto dal primo minuto, dopo l’errore decisivo di Tsimikas in Europa League. In mezzo al campo Cristante sarà il regista basso, supportato dall’intensità di Koné. Sulla trequarti, Soulé e Pellegrini dovranno dare qualità alla manovra offensiva giallorossa a supporto dell’unica punta Dovbyk, che al momento sembra in vantaggio nel perenne ballottaggio con Ferguson per una maglia da titolare. Possibile panchina per Dybala. (da Roma, Marco Campanella)

