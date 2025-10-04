Serie A Femminile, la Juventus debutta con un pari: 0-0 contro il Sassuolo
Poche emozioni tra Sassuolo e Juventus Women nella prima gara stagionale del campionato di Serie A Femminile. Le bianconere, fresche del trionfo in Serie A Women’s Cup, non sono riuscite a sfondare nel match di debutto contro un Sassuolo coriaceo. Da segnalare, però, un palo di Beccari nel primo tempo. Di seguito il riepilogo della giornata:
Serie A Women 1ª giornata
Già giocate
Inter-Ternana Women 4-0
10' Tomaselli, 44' Bugeja (I), 51' Tomasevic (I), 58' Wullaert (I)
Roma-Parma 4-0
9' Corelli, 28' Babajide, 56' Giugliano, 74' Dragoni
Napoli Women-Fiorentina
75' Floe
Sabato 4 ottobre ottobre
Sassuolo-Juventus 0-0
Domenica 5 ottobre
Ore 12:30 - Como Women-Lazio
Ore 15:00 - Genoa-Milan
Concludiamo ricordando che il campionato sarà visibile su DAZN in modalità Freemium (con registrazione gratuita alla app, fatta eccezione per il match trasmesso anche dalla Rai), con un match ogni fine settimana anche sui canali Rai e su RaiPlay. Tutti gli highlights delle partite saranno disponibili sul canale YouTube della Serie A Women, mentre i gol, le giocate più belle e le emozioni saranno disponibili anche sui rinnovati canali social della Serie A Women.