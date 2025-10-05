Triestina, Marino: "Contro il Novara sarà una battaglia. D’Urso giocatore di qualità"

La Triestina si prepara alla sfida di domani alle 12:30 sul campo del Novara. In conferenza stampa, l’allenatore Giuseppe Marino ha commentato così la vigilia: "L’orario insolito non cambia molto per noi, siamo abituati ad allenarci al mattino. È vero che manca l’avvicinamento tradizionale delle gare delle 15:00, ma non credo possa influenzare la prestazione".

Sul prossimo avversario: "Il Novara è una buona squadra, che finora ha raccolto meno di quanto meritasse. Ogni settimana ci troviamo davanti avversari in momenti particolari, ma per noi ogni partita è una battaglia. Dobbiamo vendere cara la pelle e mantenere sempre la nostra attitudine: non mollare mai e dare tutto".

Infine, un passaggio su Christian D’Urso: "Si allena bene ed è un giocatore di qualità. È vero che il sistema di gioco può penalizzare un po’ le sue caratteristiche, ma cerchiamo sempre di mettere tutti nelle condizioni di esprimersi al meglio. Il campionato è lungo e le partite non si vincono in undici, ma in venticinque".