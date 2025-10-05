Venezia, Yeboah rivela: "Ho chiesto di calciare il rigore ad Adorante"

Senza dubbio il migliore in campo di oggi nelle file del Venezia , stiamo parlando dell'attaccante ecuadoriano con passaporto tedesco John Yeboah. Bravo a procurarsi il rigore poi trasformato, fornendo una grande prestazione, trascinando i lagunari ad una vittoria roboante contro una Il Frosinone arrivato in laguna primo in classifica in coabitazione con il Modena:

"Sono molto contento della vittoria di oggi. Mi sento bene fisicamente e sono anche contento della prestazione della squadra. Continuerò a lavorare ancora più duramente per trovare costanza nelle mie prestazioni. So che le mie qualità possono essere molto utili alla squadra, quindi in ogni sessione di allenamento spingerò al massimo per essere sempre pronto e disponibile per i miei compagni. Sul rigore di oggi, ho chiesto ad Adorante se potevo tirarlo. So che anche lui ha voglia di segnare, ma è stato davvero gentile a lasciarmi l'opportunità. Voglio segnare il più possibile per trovare costanza anche davanti alla porta. Ora ho due partite con la nazionale e cercherò di continuare a giocare a questo livello. Mi trovo molto bene con Stroppa, so che crede nelle mie capacità e sono consapevole che posso essere un giocatore importante per la squadra".