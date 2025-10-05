Serie B, Carrarese-Juve Stabia: toscani per ritrovare la vittoria, campani per l'imbattibilità

Dopo il turno infrasettimanale la Serie BKT si prepara a scendere nuovamente in campo per la settima giornata, che mette in campo la sfida tra Carrarese e Juve Stabia. I toscani di Calabro, undicesimi con sette punti in classifica, sono reduci dall'importante pareggio casalingo contro il Modena vogliono ritrovare una vittoria che manca dalla prima giornata sul campo dello Spezia. Dall'altra parte gli uomini di Abate, sesti in campionato con dieci punti, sono ancora imbattuti in questa Serie B e vogliono mantenere questo primato anche sul difficile campo di Carrara. Le Vespe sono reduci dalla vittoria contro il Mantova di Possanzini per 2-1.

COME ARRIVA LA CARRARESE - I gialloblu toscani cercano la loro prima vittoria in casa della stagione, obiettivo importante sottolineato anche da mister Calabro nella conferenza prepartita, anche per dare continuità agli ottimi pareggi ottenuti contro Empoli e Modena, due big del campionato. L'allenatore potrebbe perciò affidarsi a Ruggeri e Illanes nella linea difensiva, con Hasa e Schiavi a centrocampo. In attacco assieme ad Abiuso, la scelta potrebbe ricadere su Bozhanaj e Finotto.

COME ARRIVA LA JUVE STABIA - Le Vespe vogliono invece mantenere l'imbattibilità in campionato, dopo il pareggio contro il Catanzaro e la vittoria contro il Mantova in casa. Per farlo però mister Abate dovrà fare i conti con qualche defezione in attacco: Candellone e Gabrielloni infatti difficilmente saranno della partita. In attacco perciò la scelta potrebbe ricadere su Burnete. Anche Varnier e Pierobon hanno lavorato a parte, come annunciato proprio dal mister, ma al contrario dei loro compagni, potrebbero recuperare per la sfida di domani.