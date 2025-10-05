Atalanta, a testa alta dopo sei giornate: imbattuta nonostante gli infortuni

A testa alta. Una frase scontata nel mondo nel calcio: non certamente per un’Atalanta che nel momento più difficile della sua stagione è riuscita a tirare fuori il meglio di sé nonostante “fulmini e tempeste”. 10 punti nelle prime 6 giornate di campionato rimanendo momentaneamente imbattuta, ma soprattutto capace di sapersi riadattare in qualsiasi modo considerando gli innumerevoli infortuni che non hanno permesso alla squadra nerazzurra di esprimere a pieno il suo enorme potenziale.

De Ketelaere, Scamacca, Scalvini, Kolasinac, Zalewski, Kossounou, Bellanova e Bakker. Nove assenze di cui 8 titolari, seppur l’Atalanta oggi possa aver trovato un grande vantaggio sfruttando a pieno una rosa competitiva e soprattutto pronta a tutto: rispecchiando fedelmente il carattere di mister Ivan Juric, ad oggi legato indissolubilmente con la piazza, puntando a vincere la partita indipendentemente dai modi o dai confronti di un passato irripetibile sotto il profilo del gioco.

L’Atalanta contro il Como ha dato tutto quello che poteva dare creando le sue occasioni, ma la prestazione è stata una delle più belle della stagione per intensità, continuità e soprattutto la volontà di portare a casa i tre punti anche quando le energie venivano a mancare. Ora è tempo di primi bilanci aspettando il proseguimento della stagione al di là delle novità sul fronte infermeria, ma l’Atalanta tra i suoi pro e contro è intenzionata a continuare ad avere un grande ruolo da protagonista.