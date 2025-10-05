Serie B, Sudtirol-Empoli: al Druso arrivano i toscani di Pagliuca per tornare a vincere

Sudtirol-Empoli, valevole per la settima giornata del campionato di Serie B, si gioca allo stadio Marco Druso. La squadra di casa vuole continuare sulla via delle prestazioni convincenti come quelle archiviate con la Reggiana e con il Pescara. Dall'altra parte l'Empoli ha bisogno di un forte scossone per uscire da un momento decisamente negativo. Fischio d'inizio domenica 5 ottobre ore 15.00. Dirige l'incontro il Sig. Crezzini.

COME ARRIVA IL SUDTIROL

Il Sudtirol, in questo avvio di campionato, si è arreso solo al Palermo di Pippo Inzaghi. Una bella partita contro la Reggiana vinta per 3-1 e l'ottimo pareggio in casa del Pescara determinano la crescita. Per la sfida contro l'Empoli, Fabrizio Castori si affida al suo attaccante Silvio Merkaj. Al suo fianco dovrebbe esserci Odogwu, mentre a centrocampo si candida per una maglia da titolare Coulibaly. Al suo fianco Martini e Tronchin e i terzini Molina e Davi. In difesa, davanti al portiere Adamonis, spazio a Kofler, El Kaouakibi e Davi.

COME ARRIVA L'EMPOLI

L'Empoli di Guido Pagliuca deve necessariamente invertire la rotta dopo il pari con Carrarese e Monza. Al Druso, i toscani si affidano Shpendi mentre alle sue spalle dovrebbero agire Saporiti e Ceesay. A centrocampo spazio per il mediano Ghion, affiancato da Belardinelli e dagli esterni Elia e Moruzzi. In difesa, invece, agiranno Lovato, Guarino e Obaretin. In porta il solito Fulignati.