Paolucci: "Mesi difficili, ora felice di aiutare il Cerignola. Il gruppo cresce, restiamo in alto"

Dopo il lungo stop per infortunio, Lorenzo Paolucci è tornato protagonista con la maglia dell’Audace Cerignola. Ospite della sesta puntata di Casa Audace, il centrocampista abruzzese ha raccontato il suo percorso di recupero e l’attuale momento della squadra.

Sulla rinascita personale: "Sono stati mesi duri, soprattutto subito dopo l’operazione. Non sapevo come avrei reagito, ma mi sono messo al lavoro con la testa giusta e oggi sto finalmente ritrovando ritmo e condizione. Mi serve solo un po’ di continuità, ma sono felice di essere di nuovo in campo e di poter dare una mano ai compagni".

Nel giorno del suo 29° compleanno, Paolucci ha sottolineato la crescita del gruppo: "Contro Catania e Salernitana abbiamo fatto due grandi partite. Siamo una squadra in evoluzione e ogni gara ci aiuta ad acquisire fiducia e solidità. Dobbiamo solo migliorare nella finalizzazione, perché creiamo tanto ma non concretizziamo quanto meritiamo. È un problema di squadra, non solo degli attaccanti: serve più precisione nei movimenti e negli ultimi metri".

Infine, sul rapporto con mister Maiuri e sugli obiettivi futuri: "Con il mister c’è un dialogo diretto, è una persona sincera che ti dice le cose in faccia e ti fa lavorare su ogni dettaglio. Stiamo crescendo partita dopo partita e questa continuità è la nostra forza. L’obiettivo? Restare in alto e migliorare giorno dopo giorno, perché l’Audace ha un progetto solido e un gruppo che crede davvero in quello che fa".