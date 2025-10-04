Abbuffata Inter, stavolta è tutto facile per Chivu: 4-1 alla Cremonese con super Bonny
Risultato finale: Inter-Cremonese 4-1
Abbuffata di gol per l'Inter, che supera agevolmente la Cremonese vincendo 4-1 a San Siro. Tutto facile per i nerazzurri, che fanno loro la partita con un atteggiamento famelico, senza lasciare un centimetro all'avversario, se non in occasione della rete nel finale di Bonazzoli.
Partenza forte dell'Inter: Lautaro la sblocca subito
La principale novità di Chivu in formazione è Frattesi, che ci mette un minuto a sfiorare il gol: cross di Dimarco, inserimento del centrocampista che non inquadra la porta. Al 6' l'Inter la sblocca: Barella recupera palla su Sanabria, poi serve in profondità Bonny che pesca Lautaro libero in mezzo, il Toro non sbaglia. Sommer è reattivo a neutralizzare un tiro deviato di Floriani Mussolini. Arriverebbe anche il raddoppio al 12', ma Akanji deviando il tiro di Dimarco si trova in fuorigioco per un piede.
Ancora Inter, Frattesi calcia dal limite e Silvestri in tuffo manda in corner. Passano pochi minuti, bello scambio in velocità con Lautaro che premia l'inserimento di Mkhitaryan, che calcia addosso a Silvestri. L'Inter è un rullo: Mkhitaryan calcia, Silvestri para e Dimarco da posizione defilata non riesce nel tap-in vincente. Barella pesca Lautaro davanti a Silvestri, all'argentino non riesce la deviazione volante. Ancora Inter, ancora con Mkhitaryan che non inquadra la porta da fuori.
Bonny raddoppia su assist di Dimarco
Al 38' ecco il raddoppio: Barella per Dimarco che crossa sul primo palo dove Bonny anticipa tutti di testa e sigla il 2-0. Dimarco a sinistra è scatenato: altro traversone basso dove nessuno riesce a deviare, la palla sfila.
Secondo tempo: uno-due micidiale
L'Inter ricomincia dove aveva lasciato: sugli sviluppi di un calcio d'angolo la palla arriva a Federico Dimarco che lascia partire un sinistro micidiale che fulmina Silvestri. L'Inter non si ferma: al 57' ecco il 4-0. invio maldestro di Silvestri, palla a Mkhitaryan che pesca Bonny, il quale aspetta l'inserimento di Barella, che non sbaglia. La squadra di Chivu si diverte: Lautaro sfiora il quinto gol in rovesciata. Silvestri fa un miracolo sul colpo di testa di De Vrij al 77'.
Bonazzoli accorcia per la Cremonese
L'Inter continua a gestire il risultato e a produrre tiri dal limite, ma all'88' Bonazzoli firma il 4-1 con una splendida conclusione al volo da un cross proveniente dalla sinistra. Niente clean sheet per l'Inter, ma poco male: Chivu sale a 12 punti.