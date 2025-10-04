Al via la Serie A Women. La centrocampista dell'Inter Tomaselli è la prima marcatrice

Archiviata la Serie A Women's Cup, neonata competizione di calcio femminile vinta dalla Juventus, che si aggiudica appunto la prima edizione, quest'oggi è tornata in campo la Serie A Women, con la prima giornata che ha preso il via all'ora di pranzo: alle 12:30 in campo ben due match, che vedono protagoniste due delle tanto attese squadra di questa stagione, l'Inter e la Roma, che proprio con la prima citata formazione bianconera si è giocata la finale della competizione che ha fatto da antipasto al campionato.

Oltre i risultati, si registra la prima marcatrice dell'annata 2025-2026, festeggiata anche dall'Inter. Sì, perché il primo gol di questo campionato è della centrocampista nerazzurra Martina Tomaselli, che non ha appunto solo sbloccato il proprio match ma tutta la stagione. Nota di colore a un torneo che si preannuncia entusiasmante.

Diamo quindi anche conto di quello che è il programma di questa prima giornata:

Serie A Women 1ª giornata

Ora in campo (parziale)

Inter-Ternana Women 1-0

10' Tomaselli

Roma-Parma 2-0

9' Corelli, 28' Babajide

Sabato 4 ottobre ottobre

Ore 15:00 - Napoli Women-Fiorentina

Ore 18:30 - Sassuolo-Juventus

Domenica 5 ottobre

Ore 12:30 - Como Women-Lazio

Ore 15:00 - Genoa-Milan

Concludiamo ricordando che il campionato sarà visibile su DAZN in modalità Freemium (con registrazione gratuita alla app, fatta eccezione per il match trasmesso anche dalla Rai), con un match ogni fine settimana anche sui canali Rai e su RaiPlay. Tutti gli highlights delle partite saranno disponibili sul canale YouTube della Serie A Women, mentre i gol, le giocate più belle e le emozioni saranno disponibili anche sui rinnovati canali social della Serie A Women.