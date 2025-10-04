Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Al via la Serie A Women. La centrocampista dell'Inter Tomaselli è la prima marcatrice

Al via la Serie A Women. La centrocampista dell'Inter Tomaselli è la prima marcatriceTUTTO mercato WEB
© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
Oggi alle 13:19Calcio femminile
di Claudia Marrone

Archiviata la Serie A Women's Cup, neonata competizione di calcio femminile vinta dalla Juventus, che si aggiudica appunto la prima edizione, quest'oggi è tornata in campo la Serie A Women, con la prima giornata che ha preso il via all'ora di pranzo: alle 12:30 in campo ben due match, che vedono protagoniste due delle tanto attese squadra di questa stagione, l'Inter e la Roma, che proprio con la prima citata formazione bianconera si è giocata la finale della competizione che ha fatto da antipasto al campionato.

Oltre i risultati, si registra la prima marcatrice dell'annata 2025-2026, festeggiata anche dall'Inter. Sì, perché il primo gol di questo campionato è della centrocampista nerazzurra Martina Tomaselli, che non ha appunto solo sbloccato il proprio match ma tutta la stagione. Nota di colore a un torneo che si preannuncia entusiasmante.
Diamo quindi anche conto di quello che è il programma di questa prima giornata:

Serie A Women 1ª giornata
Ora in campo (parziale)
Inter-Ternana Women 1-0
10' Tomaselli
Roma-Parma 2-0
9' Corelli, 28' Babajide
Sabato 4 ottobre ottobre
Ore 15:00 - Napoli Women-Fiorentina
Ore 18:30 - Sassuolo-Juventus
Domenica 5 ottobre
Ore 12:30 - Como Women-Lazio
Ore 15:00 - Genoa-Milan

Concludiamo ricordando che il campionato sarà visibile su DAZN in modalità Freemium (con registrazione gratuita alla app, fatta eccezione per il match trasmesso anche dalla Rai), con un match ogni fine settimana anche sui canali Rai e su RaiPlay. Tutti gli highlights delle partite saranno disponibili sul canale YouTube della Serie A Women, mentre i gol, le giocate più belle e le emozioni saranno disponibili anche sui rinnovati canali social della Serie A Women.

Articoli correlati
Investimenti importanti per i giovani, il Real gongola: il valore di mercato è già... Investimenti importanti per i giovani, il Real gongola: il valore di mercato è già cresciuto
Tudor: "Non vedo particolari differenze tra Juve e Milan, ma loro partono avvantaggiati"... Tudor: "Non vedo particolari differenze tra Juve e Milan, ma loro partono avvantaggiati"
Serie A, 6^ giornata LIVE: Kean sfida Dovbyk, Milan con De Winter Serie A, 6^ giornata LIVE: Kean sfida Dovbyk, Milan con De Winter
Altre notizie Calcio femminile
Serie A Women, 1ª giornata - Al Napoli basta Floe per battere una big: Fiorentina... Serie A Women, 1ª giornata - Al Napoli basta Floe per battere una big: Fiorentina ko
Serie A Women, 1ª giornata - Subito roboanti e nette vittorie per le attese Inter... Serie A Women, 1ª giornata - Subito roboanti e nette vittorie per le attese Inter e Roma
Al via la Serie A Women. La centrocampista dell'Inter Tomaselli è la prima marcatrice... Al via la Serie A Women. La centrocampista dell'Inter Tomaselli è la prima marcatrice
Serie A Women al via: subito in campo le 4 big. Inter e Roma aprono all'ora di pranzo... Serie A Women al via: subito in campo le 4 big. Inter e Roma aprono all'ora di pranzo
IL FVS, la fascia da capitana e dove vedere i match: tutto ciò che c'è da sapere... IL FVS, la fascia da capitana e dove vedere i match: tutto ciò che c'è da sapere sulla Serie A Women
Roma, la lista per la Women's Champions League: ci sono le giovani Ventriglia e Galli... Roma, la lista per la Women's Champions League: ci sono le giovani Ventriglia e Galli
Juventus, la lista per le gare di Women's Champions League: assente solo Libran Juventus, la lista per le gare di Women's Champions League: assente solo Libran
Serie A Women rafforza la campagna #Maipiù. Cappelletti: "Impegno contro ogni violenza"... Serie A Women rafforza la campagna #Maipiù. Cappelletti: "Impegno contro ogni violenza"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, anche Bouaddi e Pavlovic per il centrocampo. Chelsea e Manchester United su Vlahovic. Inter, riflettori puntati anche su Kim e Kiwior. Milan, Lewandowski per ora è solo un sogno
Le più lette
1 Juventus-Milan, le probabili formazioni: rientra Conceicao dal 1', fiducia a Gimenez
2 Juventus, anche Bouaddi e Pavlovic per il centrocampo. Chelsea e Manchester United su Vlahovic. Inter, riflettori puntati anche su Kim e Kiwior. Milan, Lewandowski per ora è solo un sogno
3 Inter-Cremonese, le probabili formazioni: Dimarco fa spazio a Carlos Augusto
4 Lazio-Torino, le probabili formazioni: Hysaj gioca a destra e c'è il ritorno di Tavares a sinistra
5 Napoli-Genoa, le probabili formazioni: Lucca e Noa Lang solo a gara in corso
Ora in radio
Repliche 13:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 All'Olimpico succede di tutto in 103 minuti, alla fine tra Lazio e Torino è 3-3. E Baroni respira
Immagine top news n.1 Sottil fa sorridere Di Francesco: prima vittoria in campionato per il Lecce, Parma ko 0-1
Immagine top news n.2 Juventus, Tudor: "La squadra è in crescita. Bremer e Thuram? Vediamo"
Immagine top news n.3 Convocati Italia: forfait di Zaccagni, al suo posto il ct Gattuso chiama Piccoli della Fiorentina
Immagine top news n.4 Milan, Allegri: "Nessuna rivincita contro la Juve. Tomori a disposizione, Leao in crescita"
Immagine top news n.5 "La nostra maglia sventola sulle barche della Flotilla": parla il direttore del club cileno Palestino
Immagine top news n.6 Serie A, da Vlahovic fino a Dovbyk: tutte le probabili formazioni del 6° turno
Immagine top news n.7 L'antivigilia di Juve-Milan: Tomori recupera ma va in panchina, più Thuram che Bremer
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Mercato o attaccanti in rosa? Come sostituirà Belotti il Cagliari? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Emergenza nerissima per l'Atalanta: scopriremo un altro giovane talento?
Immagine news podcast n.2 La clamorosa incoronazione di Hojlund da parte di De Bruyne
Immagine news podcast n.3 Stanno pagando sempre di più le scelte di Ausilio per la rosa dell'Inter
Immagine news podcast n.4 Conte l'ha rifatto! Prima di De Bruyne una storica sfuriata contro Lautaro
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Giorgio Perinetti: "Il VAR è un male necessario. Quello sperimentato in C è un passo avanti"
Immagine news Altre Notizie n.2 McTominay, ecco come può tornare decisivo secondo gli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Juve-Milan, la lettura del big match di Serie A degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Inter, de Vrij al 45': "Ci stiamo divertendo tanto, ma non dobbiamo abbassare il ritmo"
Immagine news Serie A n.2 Da Capitan America a capitano del Milan? Pulisic glissa: "Ora va bene così. In futuro…"
Immagine news Serie A n.3 Serie A, 6^ giornata LIVE: Kean sfida Dovbyk, Milan con De Winter
Immagine news Serie A n.4 L'ex Fiorentina Kofi Agyei: "Inizio inspiegabile, ma a Pioli bisogna dare tempo"
Immagine news Serie A n.5 Inter spumeggiante nel segno di Lautaro e Bonny: 2-0 alla Cremonese al 45'
Immagine news Serie A n.6 Lecce, Ramadani: "Tre punti oggi erano troppo importanti, vogliamo dire grazie ai tifosi"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 SudTirol-Empoli, i convocati di Castori: unico assente, El Kaouakibi. Ma il tecnico ne recupera tre
Immagine news Serie B n.2 Cesena-Reggiana, le formazioni ufficiali: Mignani si affida a Shpendi
Immagine news Serie B n.3 Cesena-Reggiana, le formazioni ufficiali: Girma dal 1'. Risponde il duo Blesa-Shpendi
Immagine news Serie B n.4 Venezia, Stroppa raggiante "Tanta roba rifilare un 3-0 alla prima in classifica"
Immagine news Serie B n.5 Modena-Virtus Entella, i convocati di Sottil: sempre out Strizzolo. Non c'è nemmeno Pergreffi
Immagine news Serie B n.6 Carrarese-Juve Stabia, i convocati di Abate: si fermano anche Candellone e Gabrielloni
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, 8ª giornata - Partono forte Lecco e Crotone dopo i primi 45'. Bene il Campobasso
Immagine news Serie C n.2 Cade la serie di clean sheet dell'Ascoli. I bianconeri subiscono il primo gol dopo otto giornate
Immagine news Serie C n.3 Sampdoria-Pescara, i convocati di Vivarini: non ancora a disposizone Caligara e Tsadjout
Immagine news Serie C n.4 La Torres oltre il risultato. Nel pre gara del 'Vanni Sanna' vengono celebrati i nonni
Immagine news Serie C n.5 Serie C, 8ª giornata - Il Lumezzane va ok, l'Ascoli stravince. Il Foggia trova il pari con Atalanta U23
Immagine news Serie C n.6 Pianese, Birindelli: "Eravamo in difficoltà numerica, ma abbiamo dato tutto. E battuto il Livorno"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 1ª giornata - Al Napoli basta Floe per battere una big: Fiorentina ko
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 1ª giornata - Subito roboanti e nette vittorie per le attese Inter e Roma
Immagine news Calcio femminile n.3 Al via la Serie A Women. La centrocampista dell'Inter Tomaselli è la prima marcatrice
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women al via: subito in campo le 4 big. Inter e Roma aprono all'ora di pranzo
Immagine news Calcio femminile n.5 IL FVS, la fascia da capitana e dove vedere i match: tutto ciò che c'è da sapere sulla Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma, la lista per la Women's Champions League: ci sono le giovani Ventriglia e Galli
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Da Matera fino alla Serie A: la storia di Luigi De Canio Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pio e Francesco, quando essere italiani è pericoloso