L'Atalanta non va oltre il Como: Perrone firma l'1-1 e strappa un grande punto a Bergamo

Bastano 5 minuti a Samardzic per bucare il Como, ma il pareggio al minuto 18 di Perrone e una buonissima tenuta difensiva ha permesso ai lariani di bloccare l'Atalanta sull'1-1: un punto a testa al termine del match che lascia l'amaro in bocca alla Dea, mentre Fabregas può rientrare sulle rive del Lago nel complesso soddisfatto e con un punto grandioso.

Due gol e primo tempo stellare

Dalle scelte di Juric e Fabregas (in tribuna squalificato), sostituito dal vice Guindos, si era annusata l’ipotesi di quella che poi si è rivelata una partita di calcio ad alto tasso spettacolare e tecnico. Samardzic-Sulemana con Lookman a chiudere il triangolo della Dea per sfidare la trequarti avversaria Addai-Nico Paz-Baturina. L’antipasto di un confronto dai ritmi indemoniati fin dai primi battiti impazziti, tra un gol divorato da Douvikas e il mancino in buca d’angolo di Samardzic per l’1-0. I lariani hanno tremato per i buchi generati dalle frecce scagliate della Dea, eppure ha retto e soprattutto ha trovato il gol fondamentale del pari con un colpo di fortuna di Perrone che ha beffato Carnesecchi con una traiettoria a baciare il palo.

Dea fermata sul più bello, il Como non crolla

Il secondo tempo ha scandito le stesse battute dello spartito iniziale di gara, con qualche puntura qua e là di Lookman alla difesa del Como che però non ha sortito effetto decisivo, mentre Morata ha dato più fosforo e vitalità all’attacco dei lariani. Ma la minaccia numero uno è sempre stato l’11 della Dea, che ha richiesto un intervento provvidenziale a Diego Carlos per impedire la rete del sorpasso. Si è vista molto più l’Atalanta dalle parti di Butez e non il contrario, ma tra una sfilza di sostituzioni e un finale di gara parecchio spezzato e alternato anche da tentativi di Maldini, la partita è scivolata lungo l’1-1 finale. Pari e patta dunque, anche se l’Atalanta ha qualcosa da recriminare per la quantità di occasioni generata. Un punto d’oro colato invece per i lariani, che così si portano sopra il Sassuolo al settimo posto. A -1 dalla Dea.