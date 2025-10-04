DS Pianese: "Vittoria importante, ora continuità. Dobbiamo salvarci al più presto"

Al termine del derby vinto per 2-1 sul Livorno, il direttore sportivo della Pianese, Francesco Cangi, ha commentato la prestazione e il momento dei bianconeri in conferenza stampa, come riportato da Gazzetta di Siena.

"Al momento ci godiamo questa vittoria così importante, non è il momento di parlare di mercato. Dobbiamo recuperare quanti più giocatori possibile, perché abbiamo ancora tanti indisponibili, e continuare a lavorare con le risorse che ci sono", ha spiegato Cangi.

Il dirigente ha voluto sottolineare lo spirito del gruppo: "Faccio i complimenti ai ragazzi, oggi qualcuno è sceso in campo nonostante qualche problema fisico e ha dato tutto per la squadra. Ora ci prendiamo due giorni per ricaricare le energie: i giocatori si godranno questo successo con le famiglie, perché quando si lavora in serenità si lavora anche meglio. Dobbiamo mantenere entusiasmo e consapevolezza: la Pianese ha appena iniziato il suo percorso, l’obiettivo resta salvarci il prima possibile e mantenere la categoria".

Spazio anche al futuro: "Poi penseremo a crescere insieme ai giovani, che stanno dimostrando margini importanti di miglioramento. Qui a Piancastagnaio c’è l’ambiente giusto per farlo. Siamo soddisfatti del gruppo che abbiamo e al momento parlare di mercato non ha senso. Da lunedì torneremo al lavoro con la testa già rivolta alle prossime partite".

Infine, un plauso allo staff: "Non l’avevo ancora sottolineato in queste prime otto giornate, ma meritano davvero i complimenti. Stanno facendo un grande lavoro e i risultati si vedono".