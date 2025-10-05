Torino beffato dalla Lazio, Baroni: "Io in bilico? Voci esterne, non l'ho mai percepito"

Il 3-3 di Roma contro la Lazio racconta tanto, quasi tutto del Toro di Marco Baroni. Una squadra che nei 103 minuti di gara ha mostrato finalmente nuove qualità, andando a reagire dopo le difficoltà e ribaltando la partita al 92’, ma ha anche confermato gli enormi difetti, rimandando ancora la svolta. E, nonostante un punto a Roma non sia da buttare, la classifica si è imbruttita ulteriormente, con il Toro agganciato dal Lecce e scivolato al 16esimo posto, con il rischio di andare alla pausa ancora più giù. Anche la prestazione, poi, è stata tutt’altro che negativa, anzi con ogni probabilità è stata la migliore dell’era Baroni. "Abbiamo chiuso la partita con 17 tiri, è questa la strada" ha dichiarato l’allenatore dopo la beffa subita all’ultimo pallone. Quello che Dembele non ha voluto calciare in tribuna, ma si è fatto sfilare da Noslin e poi è arrivato Coco ad abbatterlo troppo frettolosamente, permettendo così a Cataldi di realizzare il rigore del 3-3 al 102' e 40’’. "Abbiamo giovani da far crescere, purtroppo paghiamo le disattenzioni a caro prezzo - ha commentato il tecnico - e anche a Roma, come a Parma, nel primo tempo abbiamo subito due reti con due tiri in porta: dobbiamo alzare il livello e togliere i difetti, ma ho detto a questi ragazzi che hanno tanti margini di miglioramento".

E all’Olimpico il Toro li fa vedere, al punto da andare in vantaggio con Simeone, il quale fa sognare e pregustare un’altra vittoria nella Capitale dopo quella contro i giallorossi. Poi, però, la difesa comincia a scricchiolare, la squadra crolla ancora emotivamente e Lazaro va in crisi con Cancellieri, bravo a ribaltarla praticamente da solo. Nella ripresa sembra un Toro spento, Baroni lo vivacizza con le mosse giuste: Nkounkou e Adams confezionano il pareggio, da corner in pieno recupero Coco manda tutti in estasi con il 2-3 al 92’. Della beffa se n’è già parlato, il tecnico riesce ad allontanare almeno per un po’ le indiscrezioni di un esonero: "In realtà sono voci esterne, mentre internamente non ho mai avuto questo tipo di percezione - ha chiarito lo stesso Baroni - e la mia testa è soltanto sul Toro e sulla crescita dei ragazzi". Ora ci sarà la pausa per le nazionali, diversi granata lasceranno il Filadelfia e si ritroveranno a metà della prossima per pensare al Napoli. Sarà un altro ostacolo molto complicato da superare, ma il pareggio di Roma contro la Lazio deve essere un punto di partenza. Anche se, proprio alla fine, la gara si è chiusa con una beffa atroce.