Serie B, Modena-Virtus Entella: canarini per il primato, liguri per tornare al successo

La settima giornata di Serie B, iniziata ieri pomeriggio alle 15:00, si chiude con il posticipo delle 19:30 tra Modena e Virtus Entella. I canarini, ancora imbattuti in campionato, dopo la sconfitta del Frosinone contro il Venezia hanno l'opportunità di tornare da soli in testa alla classifica. Per farlo hanno bisogno di battere una Virtus Entella reduce dal pareggio casalingo contro il Bari nel turno infrasettimanale. Il match, che si giocherà allo stadio Alberto Braglia di Modena, sarà diretto da Niccolò Turrini della sezione di Firenze.

COME CI ARRIVA IL MODENA

Reduce dal pareggio contro la Carrarese di mercoledì sera il Modena proverà a ritrovare la vetta della classifica battendo la Virtus Entella. Andrea Sottil dovrebbe andare ancora sul 3-5-2 con Tonoli, Adorni e uno tra Dellavalle, Cauz e Nieling davanti a Chichizola. Confermati Zampano e Zanimacchia sulle corsie esterne, in regia dovrebbe esserci ancora Gerli con Santoro e Sersanti, che prenderanno il posto di Pyythja e Magnino, ai suoi lati. Se a Carrara era toccato a Defrel e Mendes, questa sera in campo dovrebbero tornare Di Mariano e Gliozzi.

COME CI ARRIVA LA VIRTUS ENTELLA

Dall'altra parte anche la Virtus Entella, reduce da un 2-2 contro il Bari, dovrebbe schierarsi con un 3-5-2 come quello visto con i pugliesi. Davanti a Colombi spazio a Marconi, Tiritiello e Parodi con Di Mario e Menzoni sulle corsie esterne. In mediana Benali con Dalla Vecchia e Franzoni. In attacco pronti Fumagalli e Debenedetti.