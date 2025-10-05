Serie B, Sampdoria-Pescara: Donati ancora a caccia della prima vittoria

La 7ª giornata di Serie B mette in calendario una sfida dal sapore particolare: alle 17:15 la Sampdoria riceverà il Pescara al “Ferraris”. I liguri, reduci da un avvio complicato, cercano risposte davanti al proprio pubblico contro una formazione abruzzese che fin qui ha alternato buoni momenti a cadute improvvise.

Il bilancio dei precedenti sorride nettamente ai blucerchiati: negli ultimi cinque incroci di campionato contro il Pescara sono arrivati quattro successi e un pareggio, con i delfini che non hanno mai trovato la vittoria. L’ultimo confronto diretto risale al novembre 2017, chiuso con un netto 4-1 per la Samp. La direzione di gara sarà affidata a Luca Pairetto della sezione di Nichelino, assistito da Bercigli e Giuggioli. Di Loreto sarà il quarto ufficiale, mentre al VAR opereranno Aureliano e Marini.

COME ARRIVA LA SAMPDORIA - Il gruppo allenato da Massimo Donati non ha ancora trovato il primo successo stagionale: due soli punti in sei gare, frutto di altrettanti pareggi, con l’attacco che continua a faticare a concretizzare. L’ultimo 0-0 contro il Catanzaro ha confermato i limiti offensivi. In conferenza stampa, Donati ha parlato delle condizioni della rosa: positivo il recupero di Cherubini, mentre restano da valutare le situazioni di Karim Diop e Lorenzo Malagrida, impegnati in un lavoro differenziato. Ancora fermi Altare, Ferrari e Pedrola, mentre prosegue la riabilitazione di Malanca dopo l’intervento al crociato.

COME ARRIVA IL PESCARA - Il Pescara hanno strappato un prezioso 1-1 con il Sudtirol grazie al gol di Meazzi arrivato in pieno recupero. La classifica vede il Pescara al 17° posto con cinque punti frutto di una vittoria, due pareggi e tre sconfitte, con dieci gol fatti e altrettanti subiti. Lontano dall’Adriatico, però, il rendimento resta deficitario: la squadra di Vivarini, infatti, ha incassato due sconfitte nelle due gare in trasferta, con un parziale complessivo di 4 reti incassate e solo 2 messe a segno. Contro la Samp mancheranno ancora Tsadjout e Caligara, ma i biancazzurri potranno contare sul sostegno di circa 500 tifosi che saranno presenti sugli spalti del Ferraris.