Inter, a San Siro è una festa: 4-1 alla Cremonese. Chivu: "Siamo stati dominanti"

Oggi alle 00:45
di Daniele Najjar

Una vera abbuffata quella dell'Inter contro la Cremonese: vittoria per 4-1, questa volta i nerazzurri non sono solo belli, ma anche affamati, famelici nel voler chiudere subito la pratica dopo aver sbloccato la gara. I dati parlano di 27 tiri totali per i nerazzurri, dei quali 9 in porta, ma anche questi non raccontano bene il dominio avuto dalla squadra di Chivu, che ha concesso qualcosa ai grigiorossi giusto nel finale, sul 4-0. La miglior notizia per Chivu è un'altra grande prova di Dimarco e soprattutto la prima da titolare di Bonny condita da un gol e addirittura tre assist (se si considera come assist quello per la botta da Dimarco).

La sblocca Lautaro, Bonny fa 2-0
Al 6' l'Inter la sblocca: Barella recupera palla su Sanabria, poi serve in profondità Bonny che pesca Lautaro libero in mezzo, il Toro non sbaglia. Per il raddoppio bisogna aspettare il 38': Barella per Dimarco che crossa sul primo palo dove Bonny anticipa tutti di testa e sigla il 2-0. In mezzo, tante chance create e anche un gol annullato ad Akanji per fuorigioco di un piede.

Secondo tempo: uno-due micidiale
L'Inter ricomincia dove aveva lasciato: sugli sviluppi di un calcio d'angolo la palla arriva a Federico Dimarco che lascia partire un sinistro micidiale che fulmina Silvestri. L'Inter non si ferma: al 57' ecco il 4-0. invio maldestro di Silvestri, palla a Mkhitaryan che pesca Bonny, il quale aspetta l'inserimento di Barella, che non sbaglia. L'Inter si diverte e continua a gestire il risultato e a produrre tiri dal limite, ma all'88' Bonazzoli firma il 4-1 con una splendida conclusione al volo da un cross proveniente dalla sinistra. Niente clean sheet per l'Inter, ma poco male: Chivu sale a 12 punti.

Chivu: "Siamo stati dominanti. Dumfries? Se si è incazzato, ne sono felice"
Il tecnico dell'Inter, Cristian Chivu, ha parlato così della grande partita dei suoi: ""Per una volta mi prendo quello che di buono abbiamo fatto, siamo stati dominanti e ci siamo divertiti. C'è stato il gol subito, però pazienza: sono contento per questa squadra che sta lavorando veramente sodo per cercare di raggiungere gli obiettivi"". Poi sulla sostituzione mal digerita da Dumfries: "Ci siamo stretti la mano e abbiamo fatto qualche battuta, se si è incazzato per il cambio sono felice. Il mio obiettivo è farli arrabbiare, ieri ho detto che li volevo incazzati e ci sono riuscito (ride ndr)".

Cremonese, Nicola: "Abbiamo fatto la nostra partita"
Il tecnico grigiorosso Davide Nicola in conferenza ha difeso i suoi: "Intanto l'Inter ha vinto meritatamente e su questo non ci sono dubbi. La Cremonese comunque ha fatto la sua partita e ci siamo resi conta della fisicità e qualità dell'Inter che l'anno scorso ha fatto la finale di Champions. Il livello di questa Inter è troppo elevato e dobbiamo costruire la stagione con tutti i nostri effettivi. Abbiamo cercato di capire quando costruire da dietro ma abbiamo difettato tecnicamente e in alcune situazioni su calcio piazzato. Abbiamo subito diversi contro cross. La squadra però non si è depressa. Abbiamo fatto un gol e forse c'erano anche i presupposti di farne un altro. Dobbiamo crescere e non perderci d'animo".

