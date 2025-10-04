Audace Cerignola, Visentin: "Prestazioni di livello, possiamo giocarcela con tutti"

Cinque punti in tre partite contro Foggia, Salernitana e Catania: l’Audace Cerignola attraversa un buon momento e a raccontarlo è il difensore argentino Santiago Visentin, intervenuto ai microfoni di Casa Audace.

Sulla sfida con il Catania: "Abbiamo giocato una delle nostre migliori partite - ha esordito -. Peccato non aver conquistato i tre punti, ma a livello di gioco e di occasioni create la squadra ha fatto davvero bene. Ci è mancata solo un po’ di freddezza negli ultimi metri, ma queste prestazioni ci danno fiducia e ci fanno capire che siamo sulla strada giusta".

Sulla crescita del gruppo: "Siamo una squadra che lavora tanto e che sta trovando equilibrio. In una settimana abbiamo affrontato tre avversari di livello, raccogliendo punti importanti e mostrando carattere. Vincere a Salerno contro una capolista imbattuta ci ha dato la consapevolezza di potercela giocare con chiunque. Ora dobbiamo mantenere questa mentalità e dare continuità".

Infine, sullo spirito del gruppo: "Qui a Cerignola c’è un ambiente sano, si lavora con serietà e con voglia di migliorarsi. Tutti devono farsi trovare pronti, anche chi gioca meno, perché ogni contributo è fondamentale. L’obiettivo resta crescere come squadra e come gruppo, partita dopo partita, con la testa bassa e la voglia di arrivare lontano", ha concluso.