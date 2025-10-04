Rissa e recupero infinito. Il 3-3 tra Lazio e Torino finisce nel caos, ecco cosa è successo

Il rocambolesco 3-3 dell'Olimpico tra Lazio e Torino ha visto le sue fasi più concitate direttamente negli istanti finali di gara. Dai 4 minuti di recupero inizialmente concessi, infatti, la sfida di fatto si è conclusa solamente al 103'. Ma cosa è successo? Ecco i fatti.

Quando la partita sembrava potersi avviare verso un 2-2 finale comunque già ricco di emozioni, ecco improvvisamente che la partita si accende a 60 secondi dal fischio finale. Sull'angolo guadagnato da Adams, è Coco che di testa - su sponda di Masina - insacca in porta: dopo un lungo controllo al VAR (par valutare un eventuale fuorigioco di Maripan) il gol viene convalidato. Un'occasione nella quale arrivano anche le proteste della Lazio, per un presunto fallo dello stesso Coco su Castellanos (braccio sulle spalle dell'attaccante biancoceleste) che però non viene giudicato rilevante.

Poi succede il caos. Sul ribaltamento di fronte, dopo il vantaggio granata - a sbagliare è l'arbitro Piccinini, che non assegna immediatamente un calcio di rigore a Noslin per il contatto in area dello stesso con Coco (sì, ancora lui). Sull'azione della Lazio, infatti, con i biancocelesti riversati in avanti per tentare l'ultimo disperato assalto, Noslin entra in area ma viene colpito con un'anca da Coco che di fatto di disinteressa del pallone. Inizialmente, come detto, l'arbitro Piccinini fa proseguire ma nel giro di pochi istanti gli animi si scaldano, con anche alcuni componenti delle panchine che entrano in campo. A prendersi il giallo è Castellanos, ma nel frattempo arrivano spintoni reciproci tra i giocatori in mezzo all'area. Arriva dunque il check al VAR per valutare il fallo di Coco su Noslin: alla fine Piccinini viene richiamato al monitor per rivedere l'azione. Poi l'annuncio: rigore per la Lazio e giallo per Maripan che aveva spintonato Castellanos dando il via alla rissa (reazione considerata antisportiva). Dal dischetto - dopo un interminabile recupero - segnerà poi Cataldi per il 3-3 con cui si conclude la gara. Minuti sul cronometro? 103.

