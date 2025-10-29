Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Juventus-Udinese 3-1, le pagelle: Vlahovic si carica l'attacco. Disastro Goglichidze

Juventus-Udinese 3-1, le pagelle: Vlahovic si carica l'attacco. Disastro GoglichidzeTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 20:45Serie A
Gaetano Mocciaro

JUVENTUS - UDINESE 3-1 - 5' rig. Vlahovic, 45' + 1 Zaniolo, 67' Gatti, 90' + 6 Yildiz.

JUVENTUS (pagelle a cura di Gaetano Mocciaro)

Di Gregorio 6 - Il colpo da biliardo di Zaniolo che finisce in rete è più una prodezza del trequartista dell'Udinese sul quale può poco.

Kalulu 6 - Nella fase difensiva forse il meno brillante del trio ma nel complesso rischia poco e si concede anche la licenza di avanzare e impegnare il portiere.

Gatti 7 - Provvidenziale la sua capocciata da vero ariete che vale il ritorno alla vittoria dopo un mese e mezzo. Per il resto in difesa sbaglia poco e chiude bene.

Kelly 6.5 - Più di una chiusura difensiva degna di nota e si fa valere nel gioco aereo, confermando già buone sensazioni viste nelle partite precedenti, nonostante tutto.

Cambiaso 7 - Spostato a destra dà indicazioni molto più incoraggianti rispetto a quanto visto a sinistra in questo inizio di stagione. Splendido il traversone per Gatti che vale il 2-1.

McKennie 6 - Copre tutto il campo, peccando di precisione in appoggio ma facendosi comunque vedere anche nell'area avversaria.

Locatelli 6.5 - Regia sapiente, tocca un gran numero di palloni non sottraendosi alla lotta. Fa girare tutta la squadra.

Kostic 7 - È la novità di Brambilla. Non giocava titolare in campionato da maggio 2024, in mezzo una parentesi al Fenerbahçe che nella speranza dei dirigenti juventini doveva essere il preludio a una cessione. Reintregrato e gettato nella mischia, si fa apprezzare per alcuni affondi e per una gran bella conclusione che impegna seriamente Okoye. Dall'89' Rugani sv.

Yildiz 6.5 - Prova al limite della sufficienza per la prima ora di gioco. Cresce nell'ultima mezz'ora riuscendo a trovare la sua posizione ideale, impegnando Okoye e infine procurandosi e trasformando il rigore del 3-1.

Openda 6 - Gli va dato atto di avercela messa tutta nel cercare il gol, il problema sta nelle decisioni spesso sbagliate. Quando non ha il pallone se lo va a prendere sulla fascia. Dal 76' David sv.

Vlahovic 7 - Si prende per mano il peso dell'attacco, si procura e trasforma un calcio di rigore e prova spesso la conclusione. Dimostra ancora una volta, se mai ce ne fosse bisogno, che il migliore attaccante in rosa è lui. Dall'89' Koopmeiners sv.

Allenatore Massimo Brambilla 7 - Prima e molto probabilmente ultima partita alla guida dei grandi. Nonostante ciò la Juve che non segnava da 4 partite e non vinceva da 8 esce dallo Stadium con 3 reti, 3 punti e gli applausi del pubblico, che inizialmente aveva fischiato la squadra. Ottime le mosse di Kostic a sinistra e Cambiaso a destra. Consegna a Spalletti una squadra se non rigenerata almeno rinfrancata.

- - -

UDINESE (pagelle a cura di Giuseppe Lenoci)

Okoye 6.5 - Bravo il portiere nel primo tempo ad evitare un passivo più pesante. Non impeccabile sul colpo di testa di Gatti, è comunque autore di una buona prova.

Goglichidze 4 - In difficoltà fin dai primi minuti di gioco. Diventa protagonista, in negativo, con il fallo che consente a Vlahovic di sbloccare l'incontro. Chiude la gara con un altro intervento maldestro su Yildiz con un secondo calcio di rigore.

Kabasele 5.5 - Ingaggia un duello fisico con Vlahovic, risultando però spesso in ritardo nella marcatura dell'attaccante serbo.

Solet 6 - Dei tre difensori, è sicuramente il più puntuale. Limita le sortite offensive avversarie come può. Si mostra anche con due accelerazioni nella metà campo offensiva.

Ehizibue 6 - La massima pressione ad inizio gara della Juventus lo limita e non poco nelle possibile sgroppate offensive. Poi, nella ripresa, lascia il campo per un problema di natura muscolare. Dal 74' Zanoli 6 - Il suo ingresso prova a dare freschezza alla sua fascia, in un momento comunque difficile per i suoi.

Piotrowski 5 - Fatica, e non poco, a trovare una posizione funzionale in campo. Viene divorato in campo dagli avversari e, nervoso, coglie un cartellino giallo per proteste. Dal 59' Lovric 6 - Entra e regala sicuramente più certezze al reparto, limitando Vlahovic in forma.

Karlstrom 5.5 - Non riesce a dare le giuste geometrie al gioco richiesto dal tecnico. Non la prestazione a cui ha abituato i suoi tifosi.

Atta 5.5 - Non siamo abituati a vederlo toccare pochi palloni. Partita molto complicata per lui. Dal 74' Miller 5.5 - Venti minuti in campo per lui, ma con diversi errori: rimedia anche un cartellino giallo evitabile.

Kamara 6 - Nel primo tempo, si nota per una conclusione in curva e poco altro. Meglio nella prima parte del secondo tempo, chiamato in causa dai suoi.

Zaniolo 7 - Unica luce in un primo tempo difficile per i suoi, al primo pericolo toglie le ragnatele dall'angolino basso con un gran bel gol. Esce dopo un'ora di gioco: lo preserva Runjaic in vista della prossima sfida. Dal 59' Bayo 5.5 - Sostituire il numero 10 non è semplice: l'attaccante si rende pericoloso solo nel finale con un colpo di testa.

Davis 5 - Lascia il campo dopo quaranta minuti per un problema fisico. Nel suo periodo in campo, non risulta particolarmente decisivo, facendosi sempre anticipare dal rispettivo marcatore. Dal 40' Buksa 5.5 - Non lascia il segno in campo, sovrastato dalla marcatura di Gatti.

Allenatore Kosta Runjaic 5.5 - Schiera i suoi con il modulo ormai collaudato. Va subito sotto, poi colpisce nell'unica occasione a disposizione. Nella ripresa, anche a causa della sostituzione di Zaniolo, affonda sotto i colpi della Juventus.

Articoli correlati
Juventus, Gatti: "Era fondamentale vincere. Gruppo? Unito e voglioso di riscatto"... Juventus, Gatti: "Era fondamentale vincere. Gruppo? Unito e voglioso di riscatto"
Il peso specifico di Gatti cresce, in attesa di Spalletti: dopo il Bernabeu altra... Il peso specifico di Gatti cresce, in attesa di Spalletti: dopo il Bernabeu altra prova da leader
Coppa Italia Serie C, Sedicesimi di Finale - Dopo 45', solo l'Audace Cerignola sblocca... Coppa Italia Serie C, Sedicesimi di Finale - Dopo 45', solo l'Audace Cerignola sblocca il match
Altre notizie Serie A
Roma, Dovbyk: "Era importante vincere. Sono felice di aver segnato" Live TMWRoma, Dovbyk: "Era importante vincere. Sono felice di aver segnato"
Juventus, Gatti: "Era fondamentale vincere. Gruppo? Unito e voglioso di riscatto"... Juventus, Gatti: "Era fondamentale vincere. Gruppo? Unito e voglioso di riscatto"
Il peso specifico di Gatti cresce, in attesa di Spalletti: dopo il Bernabeu altra... Il peso specifico di Gatti cresce, in attesa di Spalletti: dopo il Bernabeu altra prova da leader
Fabregas: "Como quarto? Il mio numero preferito. Diao? Calma con lui" Live TMWFabregas: "Como quarto? Il mio numero preferito. Diao? Calma con lui"
Parma, Cuesta: "Abbiamo dato tutto, non ho rimpianti" Live TMWParma, Cuesta: "Abbiamo dato tutto, non ho rimpianti"
Parma, Cuesta dopo il ko: "Con questo atteggiamento possiamo fare prestazioni di... Parma, Cuesta dopo il ko: "Con questo atteggiamento possiamo fare prestazioni di livello"
Juventus, Yildiz: "Mancano ancora troppe gare, possiamo riprenderci" Juventus, Yildiz: "Mancano ancora troppe gare, possiamo riprenderci"
Serie A, 9^ giornata LIVE: Cuadrado titolare, Esposito ancora out Probabili formazioniSerie A, 9^ giornata LIVE: Cuadrado titolare, Esposito ancora out
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Juve: l’attico a Spalletti, ma occhio alle fondamenta. Inter: le parole di Conte e il caos in campo. Milan: troppi cerotti, buon punto. Arbitri: la solita non-soluzione. E le partite alle 20…
Le più lette
1 Juventus-Udinese, le probabili formazioni: Thuram ko, al suo posto c'è Koopmeiners
2 Juve: l’attico a Spalletti, ma occhio alle fondamenta. Inter: le parole di Conte e il caos in campo. Milan: troppi cerotti, buon punto. Arbitri: la solita non-soluzione. E le partite alle 20…
3 Bologna-Torino, le probabili formazioni: Italiano cambia l'attacco, chance per Rowe
4 Serie A, 9^ giornata LIVE: Cuadrado titolare, Esposito ancora out
5 Inter-Fiorentina, le probabili formazioni: Pio Esposito con Lautaro. Gosens può riposare
Ora in radio
Repliche 19:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Vlahovic osannato dallo Stadium. Spalletti non potrà non ripartire dal miglior centravanti della Juventus
Immagine top news n.1 Digiuno finito, la Juve ritrova i gol e la vittoria: Udinese piegata in attesa di Spalletti
Immagine top news n.2 Il primo gol in A di Hermoso e Dovbyk fanno volare la Roma: Parma battuto 2-1 e 1° posto
Immagine top news n.3 Juventus, Chiellini: "Spalletti? Aspettiamo, non c'è la firma... Presto anche il nuovo DS"
Immagine top news n.4 Inter sotto shock, Marotta: "Vicini ai cari della vittima, come pure a Josep Martinez"
Immagine top news n.5 L'incredibile dato che spiega la vetta del Napoli e lo sfogo di Antonio Conte
Immagine top news n.6 Spalletti-Juve, è fatta. Oggi la firma: contratto da 3 milioni fino a giugno (con opzione). Stasera all'Allianz?
Immagine top news n.7 La fiducia non basta: senza gol, questo Gimenez non può essere il 9 di un Milan da titolo
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Allegri ha appena scoperto l'arma a doppio taglio di una rosa troppo corta Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Come potrebbe giocare la Juventus di Luciano Spalletti
Immagine news podcast n.2 Che disastro, Juventus. Ha esonerato la quarta scelta per il nuovo ciclo
Immagine news podcast n.3 Koopmeiners ha ammesso che la Juventus ha comprato un Koopmeiners diverso
Immagine news podcast n.4 Prime crepe tra Conte e il Napoli? Cosa nascondono le parole del tecnico
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Grammatica: "A gennaio, la Ternana colmerà lacune. Dirà la sua ai playoff"
Immagine news Serie C n.2 A breve Ravenna-Rimini. Grammatica: "Gara top. Nei biancorossi scatterà l'orgoglio"
Immagine news Altre Notizie n.3 Atalanta comunque da Champions? Il parere degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Roma, Dovbyk: "Era importante vincere. Sono felice di aver segnato"
Immagine news Serie A n.2 Juventus, Gatti: "Era fondamentale vincere. Gruppo? Unito e voglioso di riscatto"
Immagine news Serie A n.3 Il peso specifico di Gatti cresce, in attesa di Spalletti: dopo il Bernabeu altra prova da leader
Immagine news Serie A n.4 Fabregas: "Como quarto? Il mio numero preferito. Diao? Calma con lui"
Immagine news Serie A n.5 Parma, Cuesta: "Abbiamo dato tutto, non ho rimpianti"
Immagine news Serie A n.6 Parma, Cuesta dopo il ko: "Con questo atteggiamento possiamo fare prestazioni di livello"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, 10ª giornata - Dopo 45' Venezia sul doppio vantaggio. Bene Mantova e Spezia
Immagine news Serie B n.2 Pescara, operato Pellacani. E si attende l'esito degli esami di Giannini: il punto sulla rosa
Immagine news Serie B n.3 Mantova-Catanzaro, le formazioni ufficiali: Mancuso punta virgiliana. Aquile con Cisse-Pandolfi
Immagine news Serie B n.4 Venezia-SudTirol, le formazioni ufficiali: Stroppa si affida al duo Yeboah-Adorante
Immagine news Serie B n.5 Spezia-Padova, le formazioni ufficiali: ancora Lapadula dal 1'. Veneti con Lasagna
Immagine news Serie B n.6 Serie B, 10ª giornata: Spezia-Padova visibile in modalità free su DAZN
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Coppa Italia Serie C, Sedicesimi di Finale - Dopo 45', solo l'Audace Cerignola sblocca il match
Immagine news Serie C n.2 Coppa Italia Serie C, Sedicesimi di Finale - Step successivo per Ravenna, Arezzo e Sorrento
Immagine news Serie C n.3 Ascoli, in Coppa Italia vince la Samb. Agostinone: "Sfortunati negli episodi. Ora testa al Ravenna"
Immagine news Serie C n.4 Coppa Italia Serie C, Sedicesimi di Finale - Dopo 45', sorridono solo Ravenna e Arezzo
Immagine news Serie C n.5 Sambenettese-Ascoli, il derby macchiato dallo striscione: derisi i terremotati ascolani
Immagine news Serie C n.6 Grammatica: "A gennaio, la Ternana colmerà lacune. Dirà la sua ai playoff"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Cappelletti: "Il calcio è lo sport più maschile e maschilista. Ma si sta rivoluzionando"
Immagine news Calcio femminile n.2 Da Giugliano e Boattin a Galli e Robino, l'Italia U17 torna fra le prime 8 del mondo
Immagine news Calcio femminile n.3 Juve, Braghin: "Tre trofei da maggio a oggi, ma è la 'falsa' partenza in A che fa notizia"
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia U17 fra le prima 8 al mondo, Schiavi: "Vogliamo arrivare il più lontano possibile"
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia femminile, debutto rimandato per Ambrosi: "Sono stati giorni emozionanti"
Immagine news Calcio femminile n.6 Ritorno semifinali di Women's Nations League: Spagna e Germania in finale
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Francesco Flachi, dalla gloria all'Inferno (e ritorno) Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Tutta colpa del VAR? No, ma basta cambi di rotta in corsa…