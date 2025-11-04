Juventus, Vlahovic: "Concentrato sul presente, uscito per un problemino al flessore"

L'attaccante della Juventus Dusan Vlahovic ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il match contro lo Sporting Lisbona chiuso sull'1-1 e valido per la League Phase di Champions.

La tua analisi sulla partita?

"Non siamo contenti del risultato, potevamo fare di più. Abbiamo fatto una bella partita, abbiamo giocato meglio di loro che sono una squadra forte e che palleggia bene. Abbiamo risposto al meglio, ma ci è mancato il secondo gol. Solo complimenti ai compagni e al mister, speriamo di continuare così ma vincendo".

Serve un cambio di rotta totale?

"Pensiamo a vincerle tutte e 4".

Saresti felicissimo di restare?

"Sono concentrato sul presente e sulla partita di sabato. Cercheremo di vincere, è il derby. Non sarà facile, ma daremo tutto per provare a vincerla".

Potete tenere anche per 90 minuti la struttura di inizio partita?

"La cosa è che io ho sentito un dolorino sul flessore e ho chiesto il cambio, non so se il mister mi voleva far uscire. Mi dispiace non aver potuto finire la partita. Durante la preparazione non ho giocato tanto, sicuramente mi manca ancora qualcosa per i 90 minuti ma sto dando tutto me stesso. Spero che già da sabato troveremo un risultato diverso".

Nel secondo tempo hai tirato in porta quando c'era Cambiaso libero e, sulla sua protesta, l'hai mandato a quel paese.

"Me ne sono accorto subito, so che non è stato un gesto bellissimo. Se la passavo a lui e continuavo, facevo gol io. Lui lo sa come tutti i miei compagni che non ho nessuna mala intenzione".