L'Inter dovrà fare una scelta a gennaio e rinforzare solo una delle due necessità

O l'uno, o l'altro. L'Inter riflette verso il mercato di gennaio, leccandosi le ferite dopo la sconfitta patita dal Bologna ai rigori nella semifinale di Supercoppa Italiana a Riyadh, Arabia Saudita. Ma dove arriverà il rinforzo invernale? Al centro della difesa o sull'esterno destro?

Vi raccontiamo tutte le riflessioni di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio a riguardo, nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com, con Marco Conterio.

L'analisi del ko contro il Bologna di Christian Chivu

Ai microfoni di Inter TV, dopo la sconfitta patita ai calci di rigore contro il Bologna nella semifinale di Supercoppa italiana, si è presentato il tecnico dei nerazzurri Cristian Chivu. Queste le sue parole: "Abbiamo iniziato bene, abbiamo sbloccato la partita poi abbiamo subito le loro la loro pressione e la loro intensità come è giusto fosse, perché non avevano niente da perdere e perché dovevano riprendere la partita. Sono riusciti a metterci in difficoltà, a non farci fare le giocate giuste e quelle più lucide. Poi loro l’hanno pareggiata e noi siamo risaliti creando qualcosa a fine del primo tempo. Nel secondo tempo credo che abbiamo messo in mostra tutta la nostra qualità, la nostra intensità e la nostra forza. Ci abbiamo provato fino alla fine, ma purtroppo poi siamo arrivati ai calci di rigore, dove è una lotteria abbiamo perso".