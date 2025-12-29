Ufficiale Novara, habemus mister! Arriva la firma di Dossena: oggi il primo allenamento

Che oggi fosse il giorno di Andrea Dossena al Novara era già noto da tempo: nei giorni scorsi infatti avevamo anticipato della scelta del club, che per il post Andrea Zanchetta aveva virato sull'ex Pro Vercelli e SPAL, e ora arriva l'ufficialità del tutto. A rendere noto dell'accordo siglato è la stessa società, mediante la nota che di seguito riportiamo integralmente:

"Novara Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con Andrea Dossena quale allenatore responsabile della prima squadra.

Le prime esperienze in panchina a partire dal 2019 in Serie D con Crema e Ravenna. Poi le stagioni in Serie C: due nel girone A, dove conduce prima Renate e poi Pro Vercelli ai playoff, una nel girone B con la Spal.

Firma un contratto fino al 30/06/2026. Oggi dirigerà il primo allenamento della squadra allo stadio Piola, coadiuvato da Samuele Olivi, nel ruolo di allenatore in seconda, e Mauro Franzetti, nel ruolo di preparatore atletico.

A mister Dossena e al suo staff il benvenuto a Novara da parte del Club".

Ricordiamo che la formazione piemontese è attesa - domenica 4 gennaio - al confronto con l'Inter U23, match valevole per la 20ª giornata del campionato di Serie C, prima del girone di ritorno: esordio non semplice per l'allenatore, che ha comunque l'onore e l'onore di tirare fuori gli azzurri da una situazione di classifica che allo stato attuale parla di playout.