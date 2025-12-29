Sorrento, la nota per l'ex Petrone, accoltellato sabato notte: "Forza Bruno, siamo con te"

La tragedia che ha colpito Bruno Petrone è ormai nota a tutti: il calciatore attualmente in forza all'Angri - formazione militante nel campionato di Eccellenza - è stato accoltellato nella notte tra venerdì e sabato a Napoli, in uno dei vicoli dove nei fine settimana si concentra la movida di Chiaia. Una sorta di spedizione punitiva quella patita dal 18enne, che è stato ricoverato e operato all’ospedale San Paolo di Fuorigrotta dopo aver rimediato ferite all’addome, al torace e al fianco sinistro che hanno reso necessaria l'asportazione della milza. Un gruppo di cinque ragazzi tra i 15 e i 17 anni ha poi confessato l'aggressione, ma sono ancora in corso le indagini.

Il giocatore, in carriera, aveva anche esordito in Serie C al Sorrento quando aveva 16 anni, e proprio la società rossonera si è voluta esprimere in merito alla triste vicenda con una nota che di seguito riportiamo integralmente: "Abbiamo aspettato che Bruno fosse fuori pericolo, abbiamo pregato e sperato che andasse tutto bene dopo che tutto è andato male perché quanto accaduto al nostro ex calciatore Bruno Petrone non dovrebbe accadere mai. Forza Bruno, il Sorrento è con te".

Una nota che ha fatto seguito al comunicato della società di appartenenza dell'attaccante: "L’US Angri esprime profondo sgomento e ferma condanna per il grave episodio di violenza avvenuto a Napoli, in via Bisignano, nel quartiere Chiaia, che ha visto coinvolto il giovane calciatore Bruno Petrone, 18 anni, rimasto gravemente ferito a seguito di un’aggressione con arma da taglio. Il ragazzo, colpito mentre si trovava in compagnia di amici, è stato soccorso e trasportato d’urgenza presso l’ospedale San Paolo, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni restano serie, seppur con segnali di cauto ottimismo.

La società US Angri, l’intera squadra e tutto l’ambiente sportivo angrese si stringono con affetto e partecipazione attorno a Bruno e alla sua famiglia in questo momento di grande apprensione, esprimendo piena solidarietà e vicinanza".