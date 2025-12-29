Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Sorrento, la nota per l'ex Petrone, accoltellato sabato notte: "Forza Bruno, siamo con te"

Sorrento, la nota per l'ex Petrone, accoltellato sabato notte: "Forza Bruno, siamo con te"TUTTO mercato WEB
© foto di Prospero Scolpini/TuttoLegaPro.com
Claudia Marrone
Oggi alle 11:49Serie C
Claudia Marrone

La tragedia che ha colpito Bruno Petrone è ormai nota a tutti: il calciatore attualmente in forza all'Angri - formazione militante nel campionato di Eccellenza - è stato accoltellato nella notte tra venerdì e sabato a Napoli, in uno dei vicoli dove nei fine settimana si concentra la movida di Chiaia. Una sorta di spedizione punitiva quella patita dal 18enne, che è stato ricoverato e operato all’ospedale San Paolo di Fuorigrotta dopo aver rimediato ferite all’addome, al torace e al fianco sinistro che hanno reso necessaria l'asportazione della milza. Un gruppo di cinque ragazzi tra i 15 e i 17 anni ha poi confessato l'aggressione, ma sono ancora in corso le indagini.

Il giocatore, in carriera, aveva anche esordito in Serie C al Sorrento quando aveva 16 anni, e proprio la società rossonera si è voluta esprimere in merito alla triste vicenda con una nota che di seguito riportiamo integralmente: "Abbiamo aspettato che Bruno fosse fuori pericolo, abbiamo pregato e sperato che andasse tutto bene dopo che tutto è andato male perché quanto accaduto al nostro ex calciatore Bruno Petrone non dovrebbe accadere mai. Forza Bruno, il Sorrento è con te".

Una nota che ha fatto seguito al comunicato della società di appartenenza dell'attaccante: "L’US Angri esprime profondo sgomento e ferma condanna per il grave episodio di violenza avvenuto a Napoli, in via Bisignano, nel quartiere Chiaia, che ha visto coinvolto il giovane calciatore Bruno Petrone, 18 anni, rimasto gravemente ferito a seguito di un’aggressione con arma da taglio. Il ragazzo, colpito mentre si trovava in compagnia di amici, è stato soccorso e trasportato d’urgenza presso l’ospedale San Paolo, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni restano serie, seppur con segnali di cauto ottimismo.

La società US Angri, l’intera squadra e tutto l’ambiente sportivo angrese si stringono con affetto e partecipazione attorno a Bruno e alla sua famiglia in questo momento di grande apprensione, esprimendo piena solidarietà e vicinanza".

Articoli correlati
Accoltellato a Napoli un calciatore dell'Angri: Petrone è ricoverato in prognosi... Accoltellato a Napoli un calciatore dell'Angri: Petrone è ricoverato in prognosi riservata
Altre notizie Serie C
Sorrento, la nota per l'ex Petrone, accoltellato sabato notte: "Forza Bruno, siamo... Sorrento, la nota per l'ex Petrone, accoltellato sabato notte: "Forza Bruno, siamo con te"
Pizzoli: "In Serie C Lescano sposta gli equilibri. Ma è un giocatore per poche" TMW RadioPizzoli: "In Serie C Lescano sposta gli equilibri. Ma è un giocatore per poche"
Cittadella, Marchetti: "Lista già bloccata con due fuori, le uscite diventano fondamentali"... Cittadella, Marchetti: "Lista già bloccata con due fuori, le uscite diventano fondamentali"
Sosta archiviata, la Serie C torna in campo: le 59 squadre si preparano per la 20ª... Sosta archiviata, la Serie C torna in campo: le 59 squadre si preparano per la 20ª giornata
Salernitana, due trattative quasi chiuse e un budget non elevato. Iervolino non vende... Salernitana, due trattative quasi chiuse e un budget non elevato. Iervolino non vende
Novara, prenderà il via oggi l'era Dossena: atteso l'annuncio. Poi il primo allenamento... Novara, prenderà il via oggi l'era Dossena: atteso l'annuncio. Poi il primo allenamento
Picerno in pole per Mutanda: avviata la trattativa con l’Avellino Picerno in pole per Mutanda: avviata la trattativa con l’Avellino
Perugia, trattativa in corso per la cessione di Giunti: si tratta con il Padova Perugia, trattativa in corso per la cessione di Giunti: si tratta con il Padova
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Ecco i piani mercato per lo Scudetto. Inter, una follia per Palestra. Furia Napoli per il blocco a costo zero. Milan ci prova per Skriniar. Juve fra Tonali, Dragusin e Norton-Cuffy
Le più lette
1 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
2 Roma-Genoa, le probabili formazioni: Pellegrini ko, Dybala ancora falso nove
3 Serie A, 17^ giornata LIVE: Dybala falso nove, Hermoso verso il forfait
4 Ecco i piani mercato per lo Scudetto. Inter, una follia per Palestra. Furia Napoli per il blocco a costo zero. Milan ci prova per Skriniar. Juve fra Tonali, Dragusin e Norton-Cuffy
5 Victor Osimhen, il Re del Bosforo. Che avrebbe preferito giocare da un'altra parte
Ora in radio
Rotocalcio 11:30Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Piotr e gli altri: da Zielinski l'ennesima stoccata dei calciatori dell'Inter all'ex Inzaghi
Immagine top news n.1 Roma, oggi previsto un incontro tra Raspadori e Simeone: ecco come può sbloccarsi la trattativa
Immagine top news n.2 Serie A, addio al pallone arancione. Simonelli annuncia: "Si torna al giallo o al bianco"
Immagine top news n.3 Juventus, il sì di Yildiz al rinnovo è più vicino: maxi offerta fino al 2031 per respingere 4 big
Immagine top news n.4 Primi segnali di Zhegrova: il colpo last-minute della Juventus rivitalizzato da Spalletti
Immagine top news n.5 Hojlund e i suoi fratelli: la Supercoppa ha scaldato il Napoli, quante risposte per Conte
Immagine top news n.6 Vi ricordate come si era aperto il 2025 del Milan? Beh, ieri si è chiuso bene. E ora...
Immagine top news n.7 L'ultima classifica di Serie A del 2025 è quasi fatta: Inter in testa, poi Milan e Napoli
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Atalanta ha una miniera d'oro con Palestra: ma resterà a Bergamo? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Theo Hernandez ha avvisato il Milan sul futuro di Mike Maignan
Immagine news podcast n.2 L'Inter blinda Bastoni a gennaio. Ma d'estate accadrà la stessa cosa?
Immagine news podcast n.3 Ibrahimovic ci ha provato. Ma era l'unico a volere davvero Thiago Silva al Milan
Immagine news podcast n.4 L'Inter dovrà fare una scelta a gennaio e rinforzare solo una delle due necessità
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Pizzoli: "In Serie C Lescano sposta gli equilibri. Ma è un giocatore per poche"
Immagine news Serie A n.2 Che Roma sarà con Zirkzee, Raspadori e Dragusin? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Gianni Bezzi: "Juventus migliorata ma a Pisa sarà dura. Zirkzee ideale per la Roma"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Dalla Francia: Aboukhlal pronto a salutare il Torino. Il marocchino tornerà in Ligue 1
Immagine news Serie A n.2 Roma-Genoa si gioca anche in panchina: Gasperini e De Rossi, destini incrociati
Immagine news Serie A n.3 Piotr e gli altri: da Zielinski l'ennesima stoccata dei calciatori dell'Inter all'ex Inzaghi
Immagine news Serie A n.4 Roma-Genoa, i convocati di Gasperini: rientro in extremis di Dovbyk, out Baldanzi per febbre
Immagine news Serie A n.5 Torino, Coco sarà il rinforzo provvisorio per la difesa. Già di rientro dalla Coppa d'Africa
Immagine news Serie A n.6 Hojlund doveva essere la risposta dello United a Haaland. Ora se lo gode il Napoli
Serie B
Immagine news Serie B n.1 La Serie B guarda in casa Cremonese: il Modena stringe per De Luca, Samp su Sernicola
Immagine news Serie B n.2 Cesena, atteso il rinnovo di Klinsmann: firma fino al 2028. In uscita Celia e Bastoni
Immagine news Serie B n.3 Su Brunori si inserisce anche lo Spezia. Ma in casa Samp c'è fiducia per l'arrivo dell'attaccante
Immagine news Serie B n.4 Serie B, i migliori in ogni reparto (e non solo) dopo la diciottesima giornata di campionato
Immagine news Serie B n.5 Serie B, una sola giornata al termine del girone di andata: la classifica marcatori parziale
Immagine news Serie B n.6 Salernitana, prime valutazioni sulle uscite: Boncori nel mirino della Virtus Verona
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Sorrento, la nota per l'ex Petrone, accoltellato sabato notte: "Forza Bruno, siamo con te"
Immagine news Serie C n.2 Pizzoli: "In Serie C Lescano sposta gli equilibri. Ma è un giocatore per poche"
Immagine news Serie C n.3 Cittadella, Marchetti: "Lista già bloccata con due fuori, le uscite diventano fondamentali"
Immagine news Serie C n.4 Sosta archiviata, la Serie C torna in campo: le 59 squadre si preparano per la 20ª giornata
Immagine news Serie C n.5 Salernitana, due trattative quasi chiuse e un budget non elevato. Iervolino non vende
Immagine news Serie C n.6 Novara, prenderà il via oggi l'era Dossena: atteso l'annuncio. Poi il primo allenamento
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Genoa, De Rossi torna all'Olimpico: emozioni e punti pesanti in palio
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Atalanta Inter
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Atalanta-Inter, Chivu vuole difendere la vetta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia
Immagine news Calcio femminile n.2 Globe Soccer Awards 2025, premiati il Barcellona Femminile e la centrocampista Bonmatí
Immagine news Calcio femminile n.3 Bertolini: "Il movimento femminile fatica a decollare. Manca interesse o visione a lungo termine?"
Immagine news Calcio femminile n.4 Coppa Italia Women, date e orari dei quarti di finale: si parte il 20/01 con Milan-Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.5 Ternana Women, già annunciato il successore di Cincotta. La panchina va ad Ardizzone
Immagine news Calcio femminile n.6 Ribaltone sulla panchina della Ternan Women. Esonerato mister Cincotta
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Dall’autogol di Perth alla desolazione di Riad: sicuri che il calcio italiano sia esportabile?